FC Barcelona vs. Atlético Madrid: Titelrennen auf der Spur

Mit nur zwei Zählern Rückstand sieht FC Barcelona-Trainer Hansi Flick die Chance, in Madrid den Spitzenplatz zu erobern. Das Duell ist entscheidend für die Liga.

Ein entscheidendes Duell in der spanischen Primera División steht an: der FC Barcelona tritt bei Atlético Madrid an. Der FC Barcelona hat mit Trainer Hansi Flick die Chance, den amtierenden Meister im direkten Vergleich zu überholen und die Tabellenführung zu übernehmen. Derzeit trennen die beiden Kontrahenten nur zwei Punkte in der Liga.

Entscheidende Tabelle und direkte Chancen

Nur zwei Zähler trennen den FC Barcelona und Atlético Madrid vor dem Beginn des Spiels. Das bedeutet konkret: Ein Sieg für die Madrilenen würde es den Katalanen ermöglichen, den amtierenden Meister zu überholen und sich die Tabellenführung der Liga zu sichern. Diese enge Dichte im Spitzenergebnis unterstreicht die enorme Brisanz der Begegnung für die weitere Meisterschaft.

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Trainer Flick priorisiert Liga und Sieg

FC Barcelona-Trainer Hansi Flick, 61 Jahre alt, ist sich der hohen Bedeutung des Aufeinandertreffens vollkommen bewusst. Der ehemalige Bundestrainer betonte ausdrücklich, dass es sich um ein sehr wichtiges Spiel handelt. Er wies darauf hin, dass die La Liga von drei oder vier hervorragenden Mannschaften geprägt ist, die in der Tabelle sehr dicht beieinander liegen.

Anerkennung für Atlético Madrid

Flick erkannte an, dass Atlético eine fantastische Mannschaft mit einem großartigen Trainer ist. Dennoch ist seine Botschaft klar: Der FC Barcelona wird morgen alles geben, um zu gewinnen. Er betonte zudem, dass bis zum Ende der Saison noch ein langer Weg vor den Verantwortlichen liegt und es keine Zeit für Nachlässigkeit gibt.

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Keine Rücksicht auf europäische Aufgaben

Einige Beobachter hatten anmerken lassen, dass der FC Barcelona auch im spanischen Pokal sowie im Viertelfinale der Champions League aktiv ist. Hansi Flick ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Er erklärte, dass die Vergangenheit keine Rolle spielt. Stattdessen liegt der Fokus rein auf dem direkten Ziel: Man will gewinnen und muss gewinnen.

Zielsetzung und Streaming-Informationen

Das klare Ziel des Trainers ist es, während der anstehenden Länderspielpause an der Tabellenspitze der Liga zu stehen. Dafür habe das Team hart gearbeitet. Für die Fans bleibt festzuhalten: Eine kostenlose Übertragung für das Spiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona gibt es nicht. Das Duell ist ausschließlich über den kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN verfügbar.