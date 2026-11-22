Der 19-jährige Xavi Espart bindet sich vorzeitig bis 2030 an den FC Barcelona. Trainer Hansi Flick vergleicht den Defensivspieler mit Philipp Lahm.

Der FC Barcelona hat sein Defensivtalent Xavi Espart (19) vorzeitig an den Verein gebunden. Der Außenverteidiger hat seinen Vertrag bis zum Jahr 2030 verlängert, nachdem sein bisheriger Vertrag noch bis 2028 gelaufen wäre. Diese Entscheidung unterstreicht das hohe Vertrauen, das die Vereinsführung in den jungen Katalanen setzt.

Vertrauen von Hansi Flick motiviert Youngster

Der 19-jährige Xavi Espart führt an, dass die Aussage von Trainer Hansi Flick (61) ihn überrascht, ihm aber gleichzeitig erhebliches Selbstvertrauen gegeben hat. Der Defensivspieler weiß die Bedeutung des deutschen Trainers für seinen schnellen Durchbruch in der ersten Barça-Mannschaft sehr zu schätzen. Espart betont, dass er das Gefühl hatte, dass Flick ihm viel Vertrauen entgegenbringt und er dieses Vertrauen genutzt hat, um zu zeigen, dass man auf ihn zählen kann.

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Flick hatte Espart bereits vor dem Pokal-Halbfinale gegen Atlético Madrid Anfang März lobend erwähnt und einen direkten Vergleich gezogen. Der Trainer beschrieb das Selbstbewusstsein des jungen Spielers mit dem Ball als beeindruckend und verglich ihn mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Philipp Lahm. Dieser Vergleich trifft den Kern von Esparts Spielweise auf der rechten Abwehrseite. Espart, der im Sommer in den Profikader aufrückte, zählt seitdem zu den Stammspielern von Flick.

Erfolge und aktueller Verletzungsstatus

Bisher hat Xavi Espart neun Pflichtspiele für den FC Barcelona absolviert. In diesen Einsätzen steuerte der Defensivspieler zwei Tore und zwei Vorlagen bei. Trotz dieser starken Leistungen fehlt er aktuell aufgrund einer Verletzung. Espart widmet sich derzeit vollständig der Genesung von einer Knöchelverletzung. Er beschreibt die ersten beiden Wochen als hart, aber sein Befinden hat sich deutlich verbessert. Er hat ein besseres Gefühl im betroffenen Bereich und möchte keine Zeit mit der Rückkehr erzwingen.

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Der Youngster setzt sich bewusst kein konkretes Datum für seine Rückkehr auf das Spielfeld. Sein Ziel ist es, sich so gut wie möglich zu erholen, um mit höherer Qualität zurückzukehren. Er betont, dass er nichts überstürzen will, da es sich um eine Verletzung handelt, die eine sorgfältige Behandlung erfordert. Die Konzentration liegt nun auf der vollständigen Rehabilitation, um fit für die kommenden wichtigen Partien zu sein.

Langfristige Vision und Champions League Fokus

Flick erklärte zuvor, dass die Mannschaft eine starke Mentalität hat und voll und ganz auf die Champions League ausgerichtet ist. Es gebe noch Luft nach oben, und das Team werde versuchen, sich weiter zu verbessern. Die langfristige Strategie des Vereins und des Trainers ist klar auf europäische Erfolgskurven ausgelegt. Xavi Espart möchte sein ganzes Leben lang beim FC Barcelona bleiben. Er erkennt an, dass es schwer ist, den Sprung in den Profikader zu schaffen, und es ist ebenso schwierig, sich dort zu behaupten.

Der Traum des 19-Jährigen ist es, seine gesamte Karriere bei diesem Verein zu machen, da er diesen als den Verein seines Lebens betrachtet. Er hat Vorbilder, möchte sich jedoch primär auf sich selbst konzentrieren, um auf einem sehr hohen Niveau zu spielen. Der Vergleich mit Philipp Lahm wird von Espart als Kompliment aufgefasst, er möchte sich jedoch nicht mit anderen vergleichen. Die Vertragsverlängerung bis 2030 sichert dem FC Barcelona die Dienste eines vielversprechenden Talents für die nächsten Jahre.