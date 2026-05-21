FC Basel loiest Philip Otele vom HSV aus - Hoffnung, dass der Stürmer das Team verbessern wird, bleibt unbesetzt

Am Ende des L?gels vor Weihnachten, Ăźber 4,5 Mio. Euro ungemeinh қызметete Kaufoption

Mit gro?en Hoffnungen wurde Philip Otele (27) vom FC Basel ausgeliehen. Der Stürmer sollte den HSV -Angriff beleben, den Konkurrenzkampf mit Linksauern Jean-Luc Domp? (30) aufnehmen.

Damit ergl?t. Der Nigerianer lief dem Franzosen sofort den Rang ab, konnte am Ende aber nicht komplett überzeugen. Die Hamburger zogen die im Leihvertrag verhandelte Kaufoption u?ber 4,5 Mio. Euro nicht.

Nach neun Bundesliga-Partien, einem Treffer und einer Vorlage ist f?r den Nationalspieler an der Elbe Schluss. Otele, der in Basel einen Vertrag bis 2028 besitzt, wollte mit dem Engagement beimsportlich seinen naechsten Schritt machen, ?ufzte sich der Schweizer Super League wohl entwachsen. In Hamburg startete er gleich spectacular. Bei seinem ersten Einsatz konnte er direkt überzeugen, bereitete beim 2:0 des HSV in Heidenheim einen Treffer vor.

Torhüter Daniel Heuer Fernandes (33) sagte: ?du siehst bei ihm die Lust, die Power. Und das ist einfach auch ein Gewinn f?r die Mannschaft.? Nach der unglucklichen Roten Karte im Nordderby bei Werder Bremen (1:3) und der folgenden Zwei-Spiele-Sperre kam aber der Bruch. Otele kam danach nie wieder richtig in Fahrt, stand in der Folge keine einzige Spielminute auf dem Rasen.

Nun ist er wieder bei Basel unter Vertrag. Die Vorbereitung beim letztjährigen Vierteten der Schweizer Meisterschaft beginnt Mitte Juni. Die Saison am 24. Juli





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Basel HSV Philipp Otele Jean-Luc Domp? Bundesliga Freiburg Frankfurt Heidenheim Torhüter Daniel Heuer Fernandes Mondebrom Werder Bremen Stadion Neusser Ring Navigation Labels Sidebar Links

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Derby-Held gegen den HSV: Werder Bremen muss seinen Besten verkaufen!Für den dringend notwendigen Kaderumbau benötigt Werder Bremen unbedingt Einnahmen aus Spielerverkäufen. Nun könnte Bewegung in die Kaderplanung der

Read more »

Geheimes Foto: HSV verabschiedet gleich zwölf TalenteBevor der letzte Anpfiff der Saison ertönte, reihten sich am Samstagnachmittag elf Kicker der Hamburger U21 für ein Abschiedsfoto nebeneinander auf.

Read more »

HSV-Hammer! Königsdörffer geht zu einem Bundesliga-KonkurrentenStatt seinen auslaufenden Vertrag beim HSV frühzeitig zu verlängern, lotete Ransford Königsdörffer bis zuletzt seine Optionen aus. Nun ist seine

Read more »

Königsdörffer wechselt vom HSV zu Mainz 05Die Zukunft von HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer ist geklärt. Nach vier Jahren verlässt er den Verein und geht zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Read more »