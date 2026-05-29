FC Bayern alternatives für Anthony Gordon

Der FC Bayern sucht Alternativen für Anthony Gordon, der zum FC Barcelona wechseln will. Junior Kroupi vom AFC Bournemouth und Mika Godts von Ajax Amsterdam sind auf dem Zettel der Münchner.

Der FC Bayern zieht bei Anthony Gordon (25) den Kürzeren. Der englische Nationalspieler soll statt nach München zum FC Barcelona wechseln. Aber der deutsche Rekordmeister hat offenbar schon Alternativen parat.

Wie das Portal "Absolut Bayern" berichtet, steht Youngster Junior Kroupi (19) vom AFC Bournemouth auf dem Zettel der Münchner. Der 19-jährige Franzose ist noch bis 2030 an den englischen Klub gebunden. Im vergangenen Jahr gab er im August gegen den FC Liverpool (0:1) sein erstes Bundesliga-Tor. Die französische Fußball-Legende Thierry Henry (48) schwärmte vor Kurzem bei "Sky Sports" von Kroupi: "Ich bin über seine Entwicklung nicht überrascht.

". Henry, ehemaliger U-Nationaltrainer der Franzosen, wollte ihn "schon als 16-Jährigen zur U21-Nationalmannschaft hochziehen. Das hat nicht so richtig geklappt, weil er noch nicht einmal für die U17, U18 oder U19 gespielt hatte. Aber wenn ich einen Spieler mit diesem rohen Talent und diesem Willen sehe, dann ist mir das Alter egal.

". In der vergangenen Spielzeit wurde Kroupi vorrangig im Sturmzentrum eingesetzt.

Allerdings kann er auch als Linksaußen spielen. Genau auf dieser Position suchen die Bayern einen Backup für Luis Díaz (29) – aber der Franzose wäre auch ein Ersatz für Stürmer Nicolas Jackson (24/Leihende), der zurück zum FC Chelsea geht. Im Februar 2025 kam Kroupi für 13 Millionen Euro vom FC Lorient nach England, wurde im Anschluss aber noch einmal bis Juni an seinen französischen Jugendklub verliehen.

Jetzt will Bournemouth das Sturm-Juwel nicht mehr abgeben – oder wenn dann nur für ordentlich Kohle! Zuletzt wurde von einer 90-Mio. -Ablösesumme berichtet. Aber nicht nur Kroupi wäre eine Alternative zum gescheiterten Gordon-Deal.

Wie im "Bayern Insider" berichtet wird, ist auch Mika Godts (20) von Ajax Amsterdam ins Visier des Rekordmeisters geraten. Godts machte in der abgelaufenen Saison der Eredivisie 17 Tore und bereitete 12 weitere vor. Er ist noch bis 2029 an Ajax gebunden





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