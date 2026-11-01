FC Bayern Basketball verliert in Rostock gegen Seawolves

Der FC Bayern muss die erste BBL-Niederlage hinnehmen. Die Seawolves aus Rostock schlagen den Vizemeister mit 69:67 nach einem knappen Endsprint.

Der FC Bayern Basketball musste am Sonntag eine seltene und schmerzhafte Niederlage in der Basketball -Bundesliga ( BBL) hinnehmen. Bei den Rostock Seawolves klemmte es vor allem in der Offensive, was am Ende einen knappen 67:69-Sieg für den Lokalrivalen bedeutete. Damit kassierte der deutsche Vizemeister bei seinem sechsten Saisonspiel in der Liga bereits die erste Niederlage und musste sich damit abfinden, dass die Führung in der Tabelle ins Wanken geraten ist. Der Spitzenreiter liegt nun punktgleich mit dem Überraschungsteam Gladiators Trier, da beide Mannschaften jeweils zehn Punkte aus ihren bisherigen Spielen mitnehmen konnten, wobei Bayern zwei Spiele weniger absolviert hat als der Zweitplatzierte.

Taktische Schwächen im Anfangsquarter

Das Match in Rostock war das dritte Spiel der Bayern innerhalb von nur sechs Tagen, was die körperliche und mentale Belastung enorm in die Höhe trieb. Die Bayern hatten von Beginn an ihre Probleme mit der Defensive und dem Tempo des Spiels. Besonders das erste Viertel gehörte eindeutig den Gastgebern, die zwischenzeitlich mit einem komfortablen Vorsprung von 14 Punkten in Führung lagen. Diese Defizite mussten die Münchner später mühsam aufholen, doch die Nacharbeitsarbeit kostete die Spieler enorme Kräfte. Wie in der EuroLeague hatten die Bayern den Anfang des Spiels verschlafen, was laut Johannes Thiemann einfach sehr viel Kraft kostet, wenn man das Spiel hindurch immer hinterherlaufen muss.

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Verpasster Siegtreffer und persönlicheStatements

Am Ende des dramatischen Duells vergab Tobias Jensen in der absoluten Schlusssekunde einen entscheidenden Drei-Punkte-Wurf, der den Sieg für den FC Bayern bedeutet hätte. Stattdessen stand am Ende der erste BBL-Sieg der Rostocker über München zu Buche. Bester Werfer des Vizemeisters war Duane Washington Jr. mit 22 Punkten. In der insgesamt sehr ausgeglichenen Offensive der Seawolves war Johnathan Stove mit 15 Zählern der erfolgreichste Spieler auf Seiten der Gastgeber. Nach dem Spiel betonte Johannes Thiemann, die Europameister, dass die zuletzt hohe Belastung keine Ausrede sein dürfe. Stattdessen müsse man trotzdem gewinnen und seinen Job machen, unabhängig von den physischen Limitationen.

Alba Berlin bleibt ebenfalls in der Krise

Neben der Niederlage des FC Bayern litt auch Titelverteidiger Alba Berlin weiterhin unter schwankenden Leistungen und kam nicht so richtig in Schwung. Eine Woche nach dem klaren Sieg gegen ratiopharm Ulm mit 98:82 folgte gegen einen anderen Tabellennachbarn wieder eine Niederlage. Bei den Telekom Baskets Bonn unterlag Alba mit 88:95 (45:42). Dieser Verlust bedeutet, dass Alba den Sprung unter die besten zehn Mannschaften der BBL verpasst hat, was die Konkurrenz um die Platzierungen in der Endphase der regulären Saison weiter verschärft.

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Kontext: Aktuelle Lage in der EuroLeague

Die Situation in der Bundesliga ist Teil eines größeren Bildes der sportlichen Herausforderungen, mit denen die deutschen Vereine konfrontiert sind. München hatte erst am vergangenen Donnerstag deutlich bei Roter Stern Belgrad in der EuroLeague verloren und das Spiel mit 73:103 verloren. In der EuroLeague war es die siebte Niederlage im neunten Spiel, was eine sehr schlechte Bilanz darstellt. Diese intensive internationale Belastung wirkt sich direkt auf die Kraftreserven der Spieler aus, wenn sie kurz darauf wieder in der BBL antreten müssen. Die enge Zeitplanung zwischen den beiden Wettbewerben stellt für die Trainer und das medizinische Personal eine permanente Herausforderung dar, um Verletzungen vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Die aktuelle Tabelle zeigt, dass die Abstände in der BBL weiterhin sehr gering sind. Jede Niederlage kann schnell zu einem erheblichen Rückstand in der Playoff-Qualifikation führen. Für die Rostock Seawolves war der Sieg ein wichtiger Motivationsboost, während der FC Bayern nun Druck spüren wird, diese erste Niederlage schnell zu verkraften und die Führung in der Tabelle wieder auszubauen. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um zu zeigen, welche Mannschaft die bessere Mentalität und Tiefenstaffelung besitzt.