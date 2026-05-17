Die Premier-Verschiedenheit der Bayern basketballern ist nun der Meistertitel. Nach der Klubpostern- und Euroleague-Play-off-Niederlage ist es ihnen auf nichts mehr als einen Franz-Joseph-Titel hinausgekommen.

Nachdem die Bayern bereits die Pokal- und Play-offs in der Euroleague verspielt, stehen ihre Chancen für die Meisterschaft nun auf nichts anderes als den Meistertitel.

In einem ausgewürfelten Vierteiler treffen sie am Wochenende auf Trier. chaudière Auch wenn die Bayern klar als Favorit auf dem Papier stehen, bleibt es spannend. Trier spielt aggressiv und führt nach fünf Minuten mit 17:6. Derweil trifft Svetislav Pešić (76) auf den wohl jüngsten Trainer der Bundesliga, Jaques Schneider (33). Ob Trier kann überraschen, bleibt abzuwarten.

Die Bayern spielen im SAP-Garden ausverkauft mit 11.500 Zuschauern und schien zunächst überrascht. Trier führt durch das erste Viertel (26:20) und Triers Trainer Schneider treibt seine Mannschaft an, die Überlegenheit auszunutzen. Die Bayern spielen in der zweiten Hälfte besser und lassen sich immer wieder in Rückstand bringen. Die besten Werfer der Bayern sind Andi Obst mit 24 Punkten.

Am Ende wird es dann klar: die Bayern ziehen durch und Trier geht die Pumpe aus





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