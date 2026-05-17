FC Bayern Basketballer stehen vor dem Kampf um den Meistertitel

Die FC Bayern Basketballer müssen in der Euroleague-Play-offs ihr letztes Bestürzungsspiel spielen und sich für den Meistertitel qualifizieren. Sie stehen vor dem Kampf um den Titel und müssen sich gegen Trier behaupten.

Nachdem die FC Bayern Basketballer bereits zwei Ziele verpasst haben (Pokal und Play-offs in der Euroleague), bleibt den Münchnern nur noch der Meistertitel . Alles außer der Meisterschaft wäre eine riesengroße Enttäuschung.

Pflicht erfüllt zum Start: 101:80 (48:44) geht Spiel 1 gegen Trier im Viertelfinale (Best-of-Five) an die Bayern. Im Viertelfinale gilt es nun, Trier auszuschalten. Kapitän Vladimir Lucic (36): "Es wäre für mich das erste Mal, drei Meistertitel in Folge zu gewinnen. Wir dürfen Trier nicht unterschätzen, aber wir haben schon drei Mal diese Saison gegen sie gewonnen.

" Bei Trier sitzt der jüngste Trainer der Liga, Jaques Schneider (33), auf der Bank. Bei den Bayern der älteste: Svetislav Pešić (76). Auf dem Papier sind die Bayern haushoher Favorit – auch auf dem Court? Der SAP Garden ist ausverkauft (11.500 Zuschauer), die Bayern wirken zunächst überrascht: Trier spielt frech, führt nach fünf Minuten mit 17:6 – Pešić nimmt die Auszeit.

Gelingt Trier hier die Mega-Überraschung? Der Außenseiter bleibt konzentriert, nimmt die Führung durch das erste Viertel (26:20) mit. Seltener Gast: Bayern-Legende (65) sitzt unter den Zuschauern im SAP Garden, muss unzählige Foto-Wünsche erfüllen und kann es kaum glauben, dass die Bayern so viele Punkte kassieren. Eine steile These stellt Triers Jung-Coach Schneider bei der Auszeit (30:33) auf, als er zu seinem Team sagt: "Die glauben, sie haben das Spiel jetzt unter Kontrolle und werden jetzt chillen.

Das müssen wir ausnutzen.

" Trier bleibt cool, Pešić tobt. Denn: Wenn der Bayern-Coach eins nicht leiden kann, ist es eine schlechte Defensive. Sieht auch Tristan da Silva (Bruder von Bayern-Star Oscar) so. Der NBA-Spieler ist mit Orlando Magic in den Play-offs bereits raus, weilt aktuell auf Familienurlaub in München.

"Sie werden in der zweiten Hälfte weniger zulassen," sagt er bei Dyn in der Halbzeitanalyse. Und genau so kommt es: Die Bayern spielen in der zweiten Hälfte besser, Trier vergibt zu viele Chancen und lässt sich immer wieder von den Bayern in Bedrängnis bringen. Bester Werfer der Bayern: Andi Obst mit 24 Punkten. Am Ende wird es dann deutlich: Bayern zieht durch, Trier geht die Puste aus.

Der erste von mindestens neun Siegen auf dem Weg zum Titel ist gemacht, weiter geht es am Dienstag erneut im SAP Garden (20.30 Uhr, live bei Dyn)





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