FC Bayern bei Atlético Madrid: Letexier bisher ohne Erfolg für die Münchner

Schiedsrichter François Letexier leitet das Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Atlético Madrid. Alle drei bisherigen Pflichtspiele unter ihm verloren die Münchner.

Der französische Schiedsrichter François Letexier (37) leitet am Dienstagabend das Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei Atlético Madrid. Anpfiff ist um 21 Uhr, übertragen wird die Partie über Prime Video. Für den deutschen Rekordmeister hat die bisherige Bilanz mit dem Unparteiischen wenig Aussagekraft, aber auch wenig Grund zur Zuversicht.

Der Jurist und Gerichtsvollzieher Letexier hat die Münchner bereits dreimal in einem Pflichtspiel geleitet. Alle drei Begegnungen endeten mit einer Niederlage für die Bayern. Genau diesen Trend wollen die Münchner in Madrid durchbrechen und ihren ersten Sieg unter Letexier feiern.

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Drei Niederlagen als Bilanz unter Letexier

Die Statistik spricht klar gegen den FC Bayern: Unter der Leitung von François Letexier gab es bisher kein einziges Pflichtspiel-Erfolg für den Rekordmeister. Jede der drei bisherigen Partien ging verloren, was den Franzosen aus Sicht der Bayern zu einer Art Unglücksbringer macht.

Die Münchner müssen sich deshalb in Madrid nicht nur gegen Atlético Madrid behaupten, sondern auch gegen eine Serie, die im Vorfeld viel Aufmerksamkeit erhält. Entscheidend wird sein, ob die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany (40) die Gegentore vermeidet, die in den vergangenen Spielen unter Letexier den Ausschlag gaben.

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Die letzten Stationen des Schiedsrichters

Zuletzt leitete François Letexier das Spiel des FC Bayern bei der Klub-WM 2025 gegen Benfica Lissabon, das die Münchner mit 0:1 verloren. Damit setzte sich die Negativserie des Rekordmeisters unter dem französischen Unparteiischen fort.

Letexier ist international ein erfahrener Schiedsrichter. Im Sommer 2024 pfiff er das EM-Finale zwischen Spanien und England, das Spanien mit 2:1 gewann. Diese Erfahrung auf höchster Bühne unterstreicht, dass die Bayern in Madrid auf einen Referee treffen, der wichtige Entscheidungen in großen Spielen gewohnt ist.

Ein Sieg in Madrid wäre für die Tabelle entscheidend

Ein Erfolg bei Atlético Madrid hätte für den FC Bayern in der Ligaphase der Champions League großes Gewicht. Aktuell stehen die Münchner mit fünf Punkten auf Tabellenplatz 14, und jeder Punkt in den verbleibenden Partien zählt.

Der Saisonstart verlief dabei gemischt. Auf den klaren 5:0-Auftaktsieg gegen Bodø/Glimt folgten zwei Remis, ein 3:3 bei Viking Stavanger und ein 2:2 gegen Arsenal. Die Bayern haben in diesen beiden Spielen zwar Punkte gesammelt, aber keinen zusätzlichen Sieg eingefahren, der sie in der Tabelle deutlich nach vorne gebracht hätte.

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Für Vincent Kompany und seine Mannschaft geht es in Madrid also um mehr als einen Auswärtspunkt. Ein Sieg gegen Atlético würde den Bayern helfen, den Rückstand in der Tabelle zu verringern und zugleich die Negativbilanz gegen den Schiedsrichter François Letexier zu beenden.