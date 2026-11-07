FC Bayern besiegt Mainz 05 und führt Bundesliga trotz Neuer-Verletzung

Der FC Bayern verteidigt die Tabellenführung in der Bundesliga mit einem 2:1-Sieg beim FSV Mainz 05. Manuel Neus Ausfall wegen Fußverletzung bleibt die größte Nachricht neben Joshua Kimmichs Führungstreffer und dem Rekord von Kapitän Neuer.

Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Fußball- Bundesliga mit einem klaren 2:1-Sieg beim FSV Mainz 05 verteidigt. Das Spiel in der ausverkauften Mainzer Arena mit 33.305 Zuschauern markierte den fünften Pflichtspielsieg unter Co-Trainer Aaron Danks ohne Niederlage. Der entscheidende Moment fiel in der 14. Minute, als Joshua Kimmich die Führung für die Münchner erzielte und den Matchzug einleitete. Diese Leistung sicherte den Punkten in einem Wettbewerb, in dem die Bayern weiterhin als dominierende Kraft auftreten, trotz der bekannten Verletzungsprobleme im Kader.

Manuel Neuer reichert Rekordliste mit Marke an

Torhüter Manuel Neuer wurde vor der Halbzeitpause für das Spiel vom Platz genommen, da er Probleme mit seinem rechten Fuß hatte und behandelt werden musste. Der Ersatz kam durch Jonas Urbig in die Mannschaft, während Neuer selbst in seinem Rekordspiel stand. Mit 40 Jahren und 225 Tagen krönte sich der Kapitän laut den Daten von Opta zum ältesten Bundesliga-Spieler des FC Bayern. Er überholte damit den ehemaligen Schlussmann Bernd Dreher, der mit 40 Jahren und 198 Tagen die bisherige Marke hielt. Dennoch bleibt Neuer in der offiziellen Bundesliga-Wertung hinter Uli Stein und Toni Schumacher zurück, die beide über 42 Jahre alt waren, als sie zwischen den Pfosten standen.

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Dortmund und Leipzig siegen mit deutlichen Ergebnissen

In anderen Partien der Runde feierten die Konkurrenten ähnliche Erfolge. Borussia Dortmund besiegte den Aufsteiger SV Elversberg mit 2:1 und sicherte sich damit den vierten Heimsieg der Saison im ausverkauften Stadion mit 81.365 Fans. Nmecha erzielte die Tore in der 55. und 71. Minute, während Noel Futkeu für Elversberg in der 81. Minute per Seitfallzieher den Anschlusstreffer erzielte. In Leipzig feierte RB Leipzig unter Trainer Martín Demichelis mit 5:2 gegen den FC Augsburg einen dominanten Heimsieg vor 38.292 Zuschauern. Nach dem frühen Rückstand durch Anton Kade drehten Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, David Raum, Romulo und Christoph Baumgartner das Spiel. Augsburg verkürzte erst in der Nachspielzeit durch Uchenna Ogundu, bleibt aber seit sieben Spielen sieglos.

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Eintracht Frankfurt sichert sich Punkt im Nachspielzeit-Drama

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und SC Paderborn wurde von einem medizinischen Notfall im Gästeblock überschattet, weshalb beide Fangruppen 90 Minuten lang auf laute Unterstützung verzichteten. Jonathan Burkardt bescherte Eintracht Frankfurt in der dritten Minute der Nachspielzeit noch einen späten 2:2-Auswärtsausgleich mit einem Hackentor. Zuvor hatte Burkardt in der 23. Minute die Führung erzielt. Paderborn ging durch Raphael Obermair in der 45. Minute und Marvin Pieringer per Foulelfmeter in der 73. Minute in Führung. Der Stürmerteufel Younes Ebnoutalib saß auf der Bank, während er von Bundestrainer Jürgen Klopp im Vorfeld als potenzieller Kandidat für die Nationalmannschaft gehandelt wurde.