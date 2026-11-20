Der FC Bayern München feiert seine über 450.000 Mitglieder mit besonderem Bus-Design und speziellen Shirts. Harry Kane, Konrad Laimer und Josip Stanisic fahren zum Spiel gegen den 1. FC Köln.

Am Freitagabend tritt der FC Bayern München mit einer besonderen Geste an, bevor er am Samstagabend um 20:30 Uhr im Sky-Transfer gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena aufläuft. Die Starspieler Harry Kane, Konrad Laimer und Josip Stanisic reisen mit einem speziell gestalteten Team-Bus, der direkt an die über 450.000 Vereinsmitglieder des Rekordmeisters erinnert. Diese Aktion unterstreicht die enge Verbindung zwischen dem Kader und der Fangemeinde, die als fundamentale Stütze des Vereins wahrgenommen wird.

Spezielles Bus-Design ehrt die Fans

Der neu gestaltete Mannschaftsbus fuhr am Freitagmittag um 13:30 Uhr mit den Profis von der Säbener Straße ins Tageshotel Infinity in Unterschleißheim und später weiter zum Stadion. Auf der Seite des Luxus-Gefährts prangt ein XXL-Fan-Schal, auf dem Hunderte Namen von Mitgliedern aus aller Welt verzeichnet sind. Diese visuelle Hommage soll symbolisieren, dass die Fans das Team bei jedem Spiel als ständige Unterstützung an ihrer Seite wissen und sie nicht allein mit ihren Leistungen gelassen werden.

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Shirts mit Namen und Mitgliedsnummern

Die Wertschätzung erstreckt sich nicht nur auf das Transportmittel, sondern auch auf die Spielkleidung. Jede der Profis wird beim Aufwärmen vor dem Anpfiff mit einem Shirt auflaufen, das auf der Brust einen Namen und eine Mitgliedsnummer des jeweiligen Fans trägt. Hinter dieser individuellen Geste steht das offizielle Leitmotiv der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die am Samstag um 11 Uhr im Münchner BMW-Park stattfindet. Das Motto "Ein Verein, ein Fundament, Zukunft gestalten!" bildet den roten Faden für diese mehrtägigen Ehrungen.

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Weite Reichweite der Aktion

Nicht nur die Männer-Elf nimmt an der Ehrung teil, sondern auch die Fußball-Frauen und die Basketballer des FC Bayern werden in den kommenden Tagen Teil dieser Initiative sein. Auch diese Teams werden in den Bussen mit dem besonderen Aufkleber reisen und damit die vereinweite Verbundenheit unterstreichen. Diese breite Beteiligung zeigt, dass die Anerkennung der Mitglieder ein übergreifendes Vereinsprojekt ist, das alle Sparten des sportlichen Unternehmens des FC Bayern einbezieht und die Identifikation der Unterstützer mit allen Teams stärkt.

Gespannte Atmosphäre vor der Jahreshauptversammlung

Die sportlichen Aktionen finden im Vorfeld einer politisch bedeutsamen Veranstaltung statt. Bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung deuten keine Anzeichen auf eine Eskalation hin, wie sie 2021 und 2022 in der Basketball-Halle der Bayern stattfanden. Damals hatte sich Präsident Herbert Hainer von zahlreichen Mitgliedern heftiger Kritik wegen des umstrittenen Sponsorings von Qatar Airways ausgesetzt sehen müssen. Die ruhige Vorbereitung auf die Versammlung signalisiert, dass der Verein diese historische Spannung nicht in die aktuelle Spielsituation hineinnehmen wird.