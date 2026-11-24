Die Geduld der Bayern-Bosse mit Jamal Musiala scheint zu schwinden. Ein Grund könnte sein, dass sie schon deutlich länger von seiner Erkrankung wissen als die Öffentlichkeit. Eine wichtige Korrektur von Lothar Matthäus wirft nun ein neues Licht auf den zeitlichen Ablauf. Doch Fragen bleiben offen.

Die Geduld der Bayern-Bosse mit Jamal Musiala scheint zu schwinden. Ein Grund könnte sein, dass sie schon deutlich länger von seiner Erkrankung wissen als die Öffentlichkeit.

Eine wichtige Korrektur von Lothar Matthäus wirft nun ein neues Licht auf den zeitlichen Ablauf. Doch Fragen bleiben offen. Seitdem sind gerade einmal drei Monate vergangen. Die Geduld und das Mitgefühl eines überwältigend großen Teils der Fans sind dem 23-Jährigen weiterhin sicher.

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Bosse des FC Bayern werden ungeduldig „Wir wollen jetzt abwarten, wie er sich in den nächsten Wochen entwickelt. Das muss man genau beobachten und dann müssen wir eine Entscheidung treffen“, sagte Karl-Heinz Rummenigge am Freitagabend bei. Heißt: Musiala und seinem Berater steht womöglich bereits unterm Christbaum der große Showdown bevor.

„Man merkt ja, dass sie ungeduldig sind. Und diese Ungeduld begründet sich auch daraus, dass sie eben länger davon wissen als all die Fans und Medien“, sagtAußerdem fügt er hinzu: „Es klingt jetzt alles furchtbar hart, aber das ist Bayern München. Die Bayern haben schon mehr Geduld bewiesen, als die Öffentlichkeit Geduld beweisen musste.

“ Auch dadurch entstehe der extrem unterschiedliche Blick auf die Sachlage. In der Diskussion rückt derweil immer mehr der zeitliche Ablauf in den Fokus. Wer wusste wann was? Es ist eine der spannendsten Fragen in diesem Fall. erklärt: „Sieben Monate nach der Vertragsunterschrift von Musiala hat es die Seite von Musiala mitbekommen, welche Krankheit er hat.

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“schrieb der Rekordnationalspieler: „Ich habe aus Kreisen, die es wissen, erfahren, dass Musialas Erkrankung etwa vier Monate nach der Unterzeichnung erkannt wurde. “ Seine ursprüngliche Angabe von sieben Monaten stellte er ausdrücklich richtig. Diese Korrektur ist keineswegs eine Kleinigkeit. Im Gegenteil: Sie ist für die Einordnung des gesamten Falls von erheblicher Bedeutung.

Denn Musiala hatte seinen Vertrag im Februar 2025 verlängert. Vier Monate später wäre demnach im Juni 2025 die Erkrankung erkannt worden. Nach Matthäus‘ ursprünglicher Darstellung wäre das dagegen erst im September der Fall gewesen. Drei Monate Unterschied, die angesichts der Vorgeschichte ins Gewicht fallen.

Dabei spielt auch ein bislang wenig beachteter Vorfall eine Rolle: Beim Klub-WM-Spiel der Bayern gegen die Boca Juniors in Miami im Juni 2025 soll Musiala dem Vernehmen nach ebenfalls eine Absence erlitten haben. Der Offensivspieler musste damals nur 25 Minuten nach seiner Einwechslung angeschlagen wieder vom Platz. Dass es sich bei diesem Vorfall um eine Absence gehandelt habe, ist eine Darstellung, der weder aus dem Musiala-Lager noch vom FC Bayern widersprochen wird.

Bemerkenswert war damals auch, wie routiniert Joshua Kimmich und die Mannschaftsärzte auf die Situation reagierten. Zumindest entstand der Eindruck, dass ein solcher Vorfall für die Beteiligten keineswegs neu war. Wann die ersten Auffälligkeiten tatsächlich aufgetreten waren, bleibt allerdings offen. Auch deshalb ist die Korrektur von Matthäus so wichtig.

Seine ursprüngliche Aussage hätte die Beteiligten zumindest in erhebliche Erklärungsnot bringen können. Denn wäre die Erkrankung tatsächlich erst im September erkannt worden, hätte sich angesichts des Vorfalls gegen Boca Juniors die Frage aufgedrängt, was die Musiala-Seite bereits im Juni wusste – und wie die damaligen Geschehnisse eingeordnet wurden. Hinzu kommt eine weitere Aussage aus dem Sommer 2026.

Zur Erinnerung: Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte wenige Tage nach der Absence in Heidenheim öffentlich erklärt, ab wann man an der Säbener Straße im Bilde war.

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„Intern wissen wir länger Bescheid, auch die Spieler. Wir wissen es schon die komplette letzte Saison“, sagte er auf einer Pressekonferenz am 21. August dieses Jahres. Gemeint war die Saison 2025/26, die im August 2025 begonnen hatte.

Auch vor diesem Hintergrund hatte Matthäus‘ ursprüngliche Siebenmonats-Angabe Fragen aufgeworfen. Hatte die Musiala-Seite tatsächlich erst im September von der Erkrankung erfahren, während Verein und Mannschaft nach Eberls Darstellung bereits zu Saisonbeginn informiert waren?dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren.

Hinweise zum Widerruf findest duMit seiner Korrektur auf vier Monate korrigiert Matthäus diese zeitliche Unschärfe erheblich – zugunsten von Musiala und Eberl. Die neue Darstellung fügt sich deutlich besser in die bislang bekannte Chronologie ein. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Klub-WM im Juni 2025. Vollständig geklärt ist damit allerdings nichts.

Denn weiterhin muss zwischen ersten gesundheitlichen Auffälligkeiten, einer möglichen Absence, der gesicherten Diagnose und der Weitergabe dieser Informationen unterschieden werden. Und die Frage bleibt, wer zu welchem Zeitpunkt tatsächlich welches Wissen hatte. Immerhin: Dreesen und Klubpräsident Herbert Hainer machten am Samstag nach der Jahreshauptversammlung deutlich, dass sie keinen Anlass sehen, dem Musiala-Lager eine bewusste Täuschung zu unterstellen.

Auf die-Frage, ob die Spielerberater bereits während der Verhandlungen im Winter 2024/25 von den Absencen gewusst hätten, sagte Hainer: „Davon gehe ich überhaupt nicht aus.

“ Dem Vernehmen nach waren die Verantwortlichen tatsächlich überrascht, dass in der Öffentlichkeit dieser Verdacht aufgekommen war. Das passt zu einer alten Aussage Eberls. Der hatte bereits vor dem Supercup beiDie ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe desÜbrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen!

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