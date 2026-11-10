FC Bayern: Fans kritisieren späte Anstoßzeiten bei Heimspielen

Der FC Bayern spielt bis Weihnachten alle Heimspiele am Abend, Fanklub-Chef Bernd Hofmann fordert mehr Samstagnachmittag-Anstoßzeiten von der DFL.

Der FC Bayern München muss in der Hinrunde auf Heimspiele zur besten Fußballzeit verzichten. Nach der Länderspielpause vom 9. bis 17. November stehen bis Weihnachten acht Pflichtspiele auf dem Spielplan, vier weitere Partien folgen im Januar bis zum Beginn der Rückrunde.

Für die Fans bleiben in der Allianz Arena sechs Heimspiele zu erleben. Vor allem Familien mit Kindern ärgern sich jedoch, weil alle Heimpartien in der Vorweihnachtszeit sowie nach Neujahr erst am Abend angepfiffen werden.

Also read Manuel Neuer fällt zwei Monate aus: FC Bayern sucht neue Nummer eins

Liga-Heimspiele erst um 20.30 Uhr angepfiffen

Alle Liga-Heimspiele gegen Köln am 20. November, gegen Paderborn am 4. Dezember und gegen Werder Bremen am 18. Dezember finden am Freitagabend um 20.30 Uhr statt.

Dazu kommt das Bundesliga-Duell gegen Leverkusen am Mittwochabend, dem 13. Januar, ebenfalls um 20.30 Uhr. Auch die Königsklasse und der Pokal sind betroffen: Die Champions-League-Partie gegen Slavia Prag am 8. Dezember beginnt um 21 Uhr, das DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Hertha BSC am 1. Dezember um 20.45 Uhr.

Advertisement

Die Allianz Arena wird bei den nächsten Bundesliga-Spielen wieder in Rot leuchten, weil der Verein am Abend spielt.

Fanklub-Boss Bernd Hofmann kritisiert die DFL scharf

Der Rentner Bernd Hofmann (77) kritisiert die Deutsche Fußball-Liga wegen der späten Ansetzungen. Er führt seit vielen Jahren den FC Bayern München Fanclub Nabburg/Oberpfalz, der mehr als 7000 Mitglieder zählt und dem sich auch viele Familien angeschlossen haben.

Hofmann sagte gegenüber BILD, die DFL sollte anfangen, auf die Anhänger Rücksicht zu nehmen und mehr Samstagnachmittag-Heimspiele ermöglichen. Der FC Bayern sei ein großer, vor allem aber familienfreundlicher Verein, weshalb pro Saison mehr als ein oder zwei Samstagnachmittags-Heimspiele machbar sein sollten.

Die Abend-Ansetzungen seien nach Hofmanns Ansicht nicht familienfreundlich. Er verweist auf die Auswärtsspiele in Augsburg, Mainz und Hamburg: Was dort möglich sei, bringe den vielen Bayern-Fans nichts, da es fast keine Tickets gebe. Deshalb fordert er ein 15.30-Uhr-Spiel auch in München.

Bayern im Samstagsvergleich nur auf dem letzten Rang

Der FC Bayern hat in der Liga-Hinrunde die wenigsten Samstagnachmittagsspiele aller Bundesligisten und landet damit auf dem letzten Rang. Paderborn kommt auf 14 solcher Partien, davon acht Heimspiele, der FC Augsburg auf zwölf, davon sechs daheim.

Advertisement

In dieser Spielzeit traten die Münchner an Samstagen lediglich dreimal um 18.30 Uhr an: daheim gegen Leipzig (6:1) und den BVB (2:2) sowie auswärts auf Schalke (0:0). Als Grund wird genannt, dass Sky als Rechteinhaber Bayern-Partien für das Topspiel am Samstagabend auswählen darf.

In der laufenden Saison spielte der deutsche Rekordmeister noch kein einziges Mal daheim am Samstag um 15.30 Uhr. Auswärts war die Mannschaft zweimal im Einsatz, in Augsburg (2:2) und in Mainz (2:1). Bis Ende Januar 2027 folgt nur noch die Partie beim Hamburger SV am 28. November zur Lieblingszeit der Fans.

Nächstes Heimspiel am Samstag gegen Schalke

Das nächste Bayern-Heimspiel am Samstagnachmittag findet frühestens am letzten Januar-Wochenende gegen Schalke statt. Bis dahin vergehen noch mindestens zehn Wochen.

Die Rückrunden-Partie gegen Schalke ist für den Zeitraum vom 29. bis 31. Januar vorgesehen. Die DFL hat diesen Spieltag allerdings noch nicht genau terminiert, ob die Anhänger dann eine Anstoßzeit um 15.30 Uhr erhalten, ist daher offen.