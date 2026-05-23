FC Bayern feiert Double, Führungssache: Max Eberl

Nach dem 3:0 gegen Stuttgart im DFB-Pokalfinale feiert der FC Bayern das Double, doch die Jubelstimmung überlagert eine Führungsdebatte. Im Mittelpunkt steht Max Eberl (52), der Sportvorstand, der nach dem Spiel erstmals auf die Aussagen vonHoeneß im SPIEGEL reagiert hat. Hoeneß hatte die Chancen auf eine Vertragsverlängerung "60 zu 40" ausgemacht, aber auch betont, dass konkrete Gespräche erst ab dem 1. Juli möglich seien. Auch Bayernpräsident Herbert Hainer hatte betont, Eberls Arbeit solle "in ihrer Gesamtheit analysiert" werden. Beide Parteien müssen nun klären, ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll.

Der FC Bayern feiert nach dem 3:0 gegen Stuttgart im DFB-Pokalfinale das Double, doch neben der Jubelstimmung gibt es auch eine Führungsdebatte. Im Vordergrund: Max Eberl (52).

Der Sportvorstand reagiert nach dem Spiel erstmals auf die Aussagen vonHoeneß im SPIEGEL. Dort hatte der Ehrenpräsident erklärt, er sehe die Chancen auf eine Vertragsverlängerung "60 zu 40", fügte aber gleichzeitig hinzu: "Da sind noch Zweifel.

" Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte zuletzt erklärt, man werde Eberls Arbeit "in ihrer Gesamtheit analysieren". Der Vertrag des Sportvorstands läuft noch bis 2027. Eberl: "Ich weiß auch nicht, ob er es so gemeint hat, er hat es gesagt, die Zahlen stehen jetzt da. Ist mir jetzt gerade egal, wir haben mit dem Double eine sehr gute Saison gespielt.

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" Hoeneß hatte gleichzeitig betont, dass konkrete Gespräche ohnehin erst ab dem 1. Juli möglich seien. Die endgültige Entscheidung soll wohl in der Aufsichtsratssitzung im August fallen. Dort müsse geklärt werden, "ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll.





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FC Bayern Einzelkritik Max Eberl Vertragsverlängerung Hoeneß SPIEGEL

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