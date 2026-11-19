Die FC Bayern Frauen gewinnen in Wien mit 3:0 gegen Austria Wien und sichern sich unter anderem durch Tore von Klara Bühl die Kontrolle über die Ligaphase der Champions League.

Die FC Bayern Frauen haben ihre Dominanz in der Champions League eindrucksvoll unterstrichen und die Austria Wien mit einem klaren 3:0-Sieg im Wiener Generali-Arena bezwungen. Klara Bühl sorgte bereits in der 27. Minute mit dem 1:0 für die frühe Entscheidung, während Pernille Harder und Giuliana Alara die Ergebnisse später noch erweiterten. Dieser wichtige Pflichtspielsieg gibt den Münchnerinnen vor dem entscheidenden letzten Spiel gegen den Top-Favoriten Barcelona die volle Kontrolle über ihr Weiterkommen.

Rekordkulisse und historisches Event

Das Spiel in Wien war nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich von großer Bedeutung, da mit 9124 Zuschauerinnen und Zuschauern eine neue Rekordmarke für Frauenfußball in Österreich aufgestellt wurde. Der bisherige Zuschauerschnitt lag bei 8832 Besuchern, die vor zwei Jahren das Champions-League-Spiel des SKN St. Pölten gegen Barcelona verfolgten. Die Atmosphäre in der Wiener Arena war somit einzigartig und unterstrich das wachsende Interesse an der Frauen-Bundesliga auf europäischer Ebene.

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Performance von Klara Bühl und Team

Klara Bühl etabliert sich weiterhin als das Maß aller Dinge beim FC Bayern München. Die 25-jährige Offensivspielerin zeigte einmal mehr ihre entscheidende Rolle im Aufbauspiel und bei der Torjagd. Mit wettbewerbsübergreifend elf Toren und 13 Vorlagen ist sie nicht nur punktbeste Akteurin des Teams, sondern hat auch ihren Marktwert auf aktuell 1,65 Millionen Euro getrieben.

Dieser Wert macht sie zur drittwertvollsten Spielerin Europas und mit großem Abstand zur wertvollsten Akteurin in Deutschland. Ihre Teamkolleginnen Nana Tanikawa und Giulia Gwinn folgen mit jeweils 700.000 Euro auf den Plätzen zwei und drei. Auf dem Feld zirkelte Giuliana Alara das 3:0 in der 75. Minute per Direktabnahme aus 16 Metern in den rechten Winkel. Zuvor hatten Pernille Harder in der 46. Minute und Klara Bühl in der 27. Minute die Grundlagen für den Sieg gelegt.

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Rückkehr von Sarah Zadrazil

Neben dem sportlichen Erfolg freute sich das Trainerstab über die Rückkehr der erfahrenen Sarah Zadrazil. Die 33-jährige Österreicherin steht erstmals seit September 2025 wieder in der Startelf. Sie hatte sich in jenem Monat das Kreuzband gerissen und war lange verletzungsbedingt pausieren müssen. Ihr Comeback in der Königsklasse markiert einen wichtigen Meilenstein für die Rotation und Stabilität im Kader der FC Bayern Frauen.

Ausblick auf das Spiel gegen Barcelona

Nun liegt der FC Bayern selbst in der Hand für den Einzug ins Viertelfinale. Ein Sieg im letzten Spiel der Ligaphase gegen den Titelverteidiger FC Barcelona am 16. Dezember würde den direkten Sprung unter die Top 4 bedeuten. Die Münchnerinnen gehen mit großem Vertrauen in diese entscheidende Begegnung, zumal auch im Bundesliga-Auftakt gegen TSG Hoffenheim die Serie von 53 ungeschlagenen Spielen bedroht ist.