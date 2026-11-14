FC Bayern Frauen dominiert VfL Wolfsburg mit 4:1-Sieg

Der FC Bayern München besiegt den VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga deutlich mit 4:1. Ein weiterer Sieg festigt die Tabellenführung der Bayern vor dem Champions League Duell in Wien.

Der FC Bayern München hat das wichtige Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga mit einem klaren 4:1-Sieg für sich entschieden. Damit bleibt der deutsche Meister in seinem 52. Liga-Spiel in Folge ungeschlagen und sicherte sich im zehnten Saisonspiel gegen die ewigen Rivalinnen den zehnten Sieg. Trainer José Barcala setzte mit diesem Ergebnis ein deutliches Ausrufezeichen unter eine bisher perfekte Woche seiner Mannschaft.

Der 4:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im Detail

Die Anfangsminuten des Spiels gehörten eindeutig den Spielerinnen des FC Bayern München. Gwinn vergab in der elften Minute die erste große Chance auf die Führung für die Münchnerinnen. Die Wölfinnen wirkten von Beginn an nervös und unsicher. Eine entscheidende Phase entstand in der 23. Minute, als die VfL-Linksverteidigerin Linder am eigenen Strafraum einen haarsträubenden Ballverlust begehen musste. Die Ex-Wolfsburgerin Harder nutzte diese Situation aus und schuf die Voraussetzung für die erste Führung.

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Amani stand ganz alleine am Elfmeterpunkt und köpfte den Ball unhaltbar für den Wolfsburg-Torhüterin Johannes ins Netz. Damit stand es 1:0 für den FC Bayern. Amani, die Nationalspielerin der Elfenbeinküste, zeigt sich aktuell als Shootingstar der Münchner. Seit Anfang 2026 ist sie von CD Teneriffa nach München gewechselt und hat sich sofort einen Stammplatz im Starensemble erobert. Ihre Zweikampfstärke, wie zuletzt beim 2:1-Sieg in Paris in der Champions League, gibt der Mannschaft besonderen Wert.

Den Wölfinnen war die enorme Wichtigkeit des Spiels deutlich anzumerken, was sie jedoch verunsicherte. Vor der Pause erhöhte Dallmann in der 45. Minute auf 2:0. Der Treffer wurde von der Nationalspielerin Klara Bühl eingeleitet, die damit ihr 200. Länderspiel absolvierte. Kurz nach Wiederanpfiff erhielt Wolfsburg endlich die erste richtige Chance, als Prasnikars Linksschuss jedoch knapp am Bayern-Tor vorbeiging. Direkt danach übernahm der Titelverteidiger wieder die Kontrolle.

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Entscheidung durch Eigentor und Doppelpack

Die Konsequenz des Drucks war für Wolfsburg bitter. Dallmann verpasste in der 48. Minute nur knapp das 3:0. Doch Sekunden später sorgte ein Eigentor für die endgültige Entscheidung. Nach einer Flanke von Bühl versuchte die Nationalspielerin Minge den Ball zu retten, köpfte ihn aber unhaltbar für Johannes ins eigene Tor. Das Ergebnis stand nun bei 3:0 für den FC Bayern München.

In der Schlussphase erhöhte Amani in der 81. Minute nach einer Ecke sogar noch auf 4:0. Es war das erste Bundesliga-Doppelpack für die ivorische Stürmerin. Die Wölfinnen hatten noch eine Chance auf Anschlusstreffer, als Flöe Nielsen in der 90. Minute zum Ehrentreffer ins Netz traf. Die Frage, wer diese Bayern-Frauen noch stoppen soll, bleibt aktuell unbeantwortet. Der Vorsprung auf die Wolfsburgerinnen beträgt nun bereits sechs Punkte.

Ausblick auf Champions League und Tabellenführung

Die Frauen-Bundesliga droht angesichts dieser Dominanz zu einer Langeweile-Saison zu werden. Für den FC Bayern bleibt jedoch im europäischen Wettbewerb noch Spannung bestehen. In der Champions League stehen die Münchnerinnen nach vier Spieltagen noch immer ungeschlagen. Das Team von Trainer José Barcala hat innerhalb von acht Tagen drei wichtige Siege eingefahren, darunter das 3:1 gegen einen Verfolger und das 2:1 bei Paris Saint-Germain.

Am Donnerstag geht es im europäischer Wettbewerb zum Auswärtsspiel bei der Austria Wien. Anstoß ist um 18:45 Uhr. Das Spiel ist live in der ZDF-Mediathek und bei Disney+ zu verfolgen. Mit diesem klaren Sieg in Wolfsburg hat das Team die Tabellenführung weiter gefestigt und geht motiviert in die nächste Phase der Saison.