FC Bayern Frauen gewinnen 2:1 bei PSG in der Champions League

Die Bayern-Frauen siegen in Paris 2:1 und wahren ihre Chance auf das direkte Viertelfinale. Giulia Gwinn kehrt nach ihrer Verletzung in die Startelf zurück.

Die Frauen des FC Bayern haben im Parc des Princes mit 2:1 gegen Paris Saint-Germain gewonnen und damit ihren zweiten Sieg in der Ligaphase der Champions League gefeiert. Das Spiel vor 7000 Zuschauern bei Dauerregen war für beide Teams bereits ein kleines Finale, denn wer die drei Punkte holt, wahrt die Chance auf den direkten Einzug ins Viertelfinale.

Die Münchnerinnen müssen dafür unter die besten vier Teams der Ligaphase kommen, andernfalls müssen sie in die Play-offs. Mit erst einem Sieg und zwei Remis standen die Bayern vor der Partie unter Druck, der Gegner hatte den gleichen Punktestand. Umso wichtiger war die Rückkehr von Giulia Gwinn, die als Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft wieder in der Startelf stand.

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Gwinns Comeback und der frühe Führungstreffer

Giulia Gwinn bestritt in Paris ihr erstes Spiel in der Königsklasse seit Ende September. Die DFB-Kapitänin hatte sich Anfang Oktober das Außenband im Sprunggelenk gerissen und rund einen Monat pausiert. Beim 3:1-Sieg gegen Werder Bremen in der Liga kam sie noch von der Bank, in Paris begann sie von Anfang an.

Die Bayern starteten mutig und ließen Paris zunächst nicht ins Spiel kommen. Eine erste Aufregung gab es in der achten Minute, als Klara Bühls Schuss von Griedge Mbock geblockt wurde. Der Videoassistent prüfte den Vorfall fast drei Minuten lang und entschied, dass Bühl im Abseits stand, sodass es keinen Handelfmeter für die Bayern gab.

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Die Führung fiel in der 29. Minute durch einen Eigentreffer. Die Bayern hatten die Paris-Verteidigung ausgetanzt und quergelegt, woraufhin PSG-Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek den Ball ins eigene Tor lenkte. Der Treffer ging damit auf das Konto der Paris-Schlussfrau, obwohl Pernille Harder bereits als Torschützin im Blick war.

Harder, Bühl und die Wende nach der Pause

Pernille Harder hätte mit dem Treffer ihr 51. Tor in der Champions League erzielt. Die dänische Nationalstürmerin, die unter anderem beim FC Chelsea und beim VfL Wolfsburg spielte, zählt zu den erfolgreichsten Stürmerinnen der Königsklasse aller Zeiten. Nur Ada Hegerberg aus Norwegen, 31 Jahre alt, hat mit 62 Toren mehr erzielt.

Zehn Minuten nach der Führung verpasste Harder die Chance auf das 2:0 um wenige Zentimeter, als sie eine Flanke von Klara Bühl knapp vorbeiließ. Kurz darauf machte sie es besser: Harder legte auf Bühl ab, und die Außenstürmerin versenkte den Ball in der 40. Minute zum 2:0.

Nach der Pause drückte Paris auf den Ausgleich, doch die Bayern-Frauen blieben konzentriert. Diese Ruhe hielt bis zur 63. Minute. Linda Dallmann nahm bei einer Flanke von PSG die Hände vors Gesicht und blockte damit den Ball. Der Videoassistent griff erneut ein, diesmal entschied er auf Elfmeter für Paris. Paulina Dudek verwandelte zum 1:2 in der 65. Minute, und die Gastgeberinnen waren wieder im Spiel.

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Die Bayern mussten danach zittern. In der 81. Minute erzielte Linda Dallmann zwar einen Treffer, der wegen Abseits aberkannt wurde. Die Erinnerung an den ersten Spieltag der Ligaphase war da, als die Bayern eine 2:0-Führung gegen Manchester City verspielten und in der 87. Minute den Ausgleich kassierten.

Ungeschlagenserie und das Topspiel in Wolfsburg

Der Sieg in Paris sichert den Bayern-Frauen die Chance auf das Viertelfinale, doch die Mannschaft richtet den Blick bereits auf die Bundesliga. Am Samstag um 17.55 Uhr treffen die Münchnerinnen im Topspiel beim Tabellenzweiten VfL Wolfsburg auf die nächste schwere Aufgabe, die Übertragung erfolgt im Livestream der ARD.

Gleichzeitig jagen die Bayern-Frauen einen besonderen Rekord. Mit 51 Spielen in Folge ohne Niederlage stehen sie aktuell bei einer Serie, die den Männern des FC Bayern bei 53 ungeschlagenen Partien gegenübersteht. Noch zwei weitere Spiele ohne Niederlage würden die Frauen mit der Bestmarke der Männer gleichziehen, die von 2012 bis 2014 aufgestellt wurde.

Die Serie der Männer begann im November 2012 unter Trainerlegende Jupp Heynckes, der 81 Jahre alt ist, und wurde anschließend unter Pep Guardiola fortgesetzt, der 55 Jahre alt ist und zuletzt Manchester City trainierte. Gestoppt wurde die Serie erst im April 2014 durch den FC Augsburg, der mit 1:0 gewann. Für Giulia Gwinn und ihre Mitspielerinnen gilt damit vor dem Spiel in Wolfsburg eine klare Vorgabe: Verlieren ist verboten.