Die FC Bayern Frauen gewinnen mit 4:0 gegen Austria Wien. Klara Bühl trifft zweimal. Die Münchnerinnen können nun im letzten Spiel gegen Barcelona die Top-4-Platzierung sicherstellen.

Die FC Bayern Frauen haben in der Champions League ein klares Signal gesetzt und gewinnen mit 4:0 (Halbzeitstand 2:0) bei der Austria Wien. Mit diesem Pflichtspielsieg festigen Klara Bühl und ihr Team die günstige Ausgangslage für den Einzug unter die besten vier Mannschaften. Da die eigenen Punkte in der aktuellen Ligaphase zählen, liegt die Verantwortung für den direkten Einzug ins Viertelfinale nun vollständig bei den Münchnerinnen. Vor dem entscheidenden Auswärtsspiel gegen Titelverteidiger Barcelona am 16. Dezember bleibt die Chance auf die Top-4-Platzierung in der eigenen Hand.

Rekorde und historische Kulisse

Das Spiel in Wien ging als historisches Ereignis in die Geschichtsbücher ein. Mit 9124 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde in der Wiener Generali-Arena ein neuer Rekord für das österreichische Frauenfußball aufgestellt. Die bisherige Marke von 8832 Zuschauern war vor zwei Jahren in St. Pölten bei einem Champions-League-Spiel gegen Barcelona erreicht worden. Die immense Präsenz im Stadion unterstreicht das wachsende Interesse an der Champions League der Frauen und das starke Abschneiden der deutschen Vertreterinnen. Die Atmosphäre in Wien war durch diese Rekordkulisse geprägt und bot dem Team eine besondere Motivation.

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Torjägerinnen und taktische Führung

Klara Bühl steuerte mit zwei Toren den entscheidenden Beitrag zum Sieg bei. Das erste Tor gelang der Offensivspielerin in der 27. Minute, als sie einen Abpraller per Kopf ins Netz beförderte. Diese Leistung festigt ihren Status als eine der wertvollsten Spielerinnen des Kontinents. Ihr Marktwert beträgt aktuell 1,65 Millionen Euro, wodurch sie in Deutschland mit großem Abstand die wertvollste Spielerin ist. In Europa belegt sie damit den dritten Platz. Auf den Plätzen zwei und drei folgen ihre Teamkolleginnen Tanikawa und Gwinn mit jeweils 700.000 Euro. Bühl überzeugt zudem mit elf Toren und 13 Vorlagen wettbewerbsübergreifend.

Pernille Harder erhöhte nach der Pause auf 2:0. Ihr Treffer fiel in der 45. Minute plus einer Minute Nachspielzeit der ersten Halbzeit, was die Führung vor der Pause sicherte. Alara sorgte in der 75. Minute für den 3:0-Endstand. Die Offensivspielerin zirkelte den Ball nach einer Direktabnahme aus 16 Metern in den rechten unteren Eck. Sophie Proos ergänzte das Ergebnis in der Nachspielzeit mit dem 4:0. Es handelt sich dabei um ihren ersten Treffer in der Champions League, was den Sieg endgültig besiegelte.

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Rückkehr von Sarah Zadrazil

Eine besondere Rolle spielte die Rückkehr der Routinierin Sarah Zadrazil. Die 33-jährige Österreicherin stand nach ihrer Verletzung erstmals wieder in der Startelf. Im September 2025 hatte sich Zadrazil das Kreuzband gerissen und war lange verletzt ausgefallen. Ihr Comeback in der Königsklasse war ein wichtiger Faktor für die Stabilität im Team. Das Team unter der Leitung von Giulia Gwinn und den anderen Stars hatte sich mit einem Spaziergang im Park am Schloss Belvedere auf das Spiel vorbereitet. Diese einzigartige Spielvorbereitung sollte die mentale Stärke im Team fördern.

Zukunftssicherung und Bundesliga-Rekord

Die sportliche Perspektive der FC Bayern Frauen richtet sich nun auf die kommenden Spiele. Am letzten Spieltag der Champions League trifft das Team am 16. Dezember auf den Top-Favoriten Barcelona. Ein Sieg gegen den spanischen Titelverteidiger würde den Einzug in die besten acht Teams garantieren und die Teilnahme am Viertelfinale sicherstellen. Vor diesem Showdown steht am Montag in der Bundesliga das Spiel gegen Hoffenheim an. Dort könnte die magische Marke von 53 ungeschlagenen Spielen erreicht werden, falls ein Punkt geholt wird. Dieser Rekord wurde unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola von 2012 bis 2014 aufgestellt.