FC Bayern Frauen siegen 2:1 bei Paris Saint-Germain in der Champions League

Die Bayern-Frauen gewinnen 2:1 bei Paris Saint-Germain und wahren ihre Chance auf das direkte Viertelfinale. Am Samstag folgt das Bundesliga-Topspiel beim VfL Wolfsburg.

Die Frauen des FC Bayern haben in der Champions League beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain mit 2:1 gewonnen. Der Sieg im Parc des Princes vor 7000 Zuschauern ist der zweite Erfolg der Münchnerinnen in der Ligaphase. Das Spiel gilt als kleines Finale, denn die Bayern-Frauen müssen unter die besten vier Teams kommen, um sich direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Vor der Partie standen die Bayern mit erst einem Sieg und zwei Remis unter Druck. Paris Saint-Germain hatte vor dem Duell die gleiche Punktzahl. Bei strömendem Dauerregen starteten die Münchnerinnen mutig und ließen die Gastgeberinnen zunächst kaum ins Spiel kommen.

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Bayern-Frauen erzielen beide Tore vor der Pause

Die Bayern-Frauen gingen in Paris durch ein Eigentor der PSG-Torfrau Katarzyna Kiedrzynek in Führung. Den zweiten Treffer erzielte Klara Bühl nach einer Vorlage von Lea Schüller nicht, sondern nach einem Zuspiel der Dänin Pernille Harder.

Der Ball wurde in der 29. Minute von Kiedrzynek ins eigene Tor gelenkt, nachdem Harder die Paris-Verteidigung ausgespielt und quer gelegt hatte. Für Harder wäre es das 51. Tor in der Champions League gewesen. Die dänische Nationalstürmerin, die unter anderem für Chelsea und den VfL Wolfsburg spielte, gehört zu den erfolgreichsten Stürmerinnen der Königsklasse aller Zeiten. Nur Ada Hegerberg aus Norwegen hat mit 62 Toren mehr erzielt.

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Zehn Minuten später verpasste Harder das 2:0 nur um Zentimeter, als sie eine Flanke von Bühl knapp verfehlte. Kurz darauf drehte sich die Situation: Harder legte den Ball auf Bühl zurück, die in der 40. Minute zum 2:0 einschob.

Elfmeter und Abseitsentscheidungen prägen das Spiel

Der Video-Assistent entschied in mehreren Szenen über den Ausgang einzelner Aktionen. Der Anschlusstreffer für Paris fiel nach einem Strafstoß, der nach einer Handspiel-Entscheidung zugesprochen wurde.

Schon in der achten Minute sorgte eine Szene für Diskussionen. Ein Schuss von Klara Bühl wurde von Griedge Mbock von Paris Saint-Germain geblockt, offenbar mit dem Arm. Fast drei Minuten dauerte die Prüfung durch den VAR, bevor der Schiedsrichter entschied: Bühl stand im Abseits, einen Hand-Elfmeter für die Bayern gab es nicht.

Nach der Pause drückte Paris Saint-Germain stark. In der 63. Minute blockte Linda Dallmann eine Flanke der Gastgeberinnen mit den Händen. Nach erneuter Prüfung durch den VAR zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Paulina Dudek verwandelte in der 65. Minute zum 2:1 und brachte Paris zurück ins Spiel. Ein weiterer Treffer von Dallmann in der 81. Minute wurde wegen Abseits aberkannt.

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Bayern-Frauen verteidigen den knappen Sieg

Die Bayern-Frauen brachten den knappen Vorsprung am Ende über die Zeit und sicherten sich drei wichtige Punkte. Die Erinnerung an das erste Spieltagsspiel gegen Manchester City war dabei präsent, als die Münchnerinnen eine 2:0-Führung verspielten und in der 87. Minute den Ausgleich kassierten.

Giulia Gwinn kehrte in Paris nach ihrer Verletzung in die Startelf zurück. Die DFB-Kapitänin hatte sich Anfang Oktober das Außenband im Sprunggelenk gerissen und fiel rund einen Monat aus. Für den Fan-Liebling war es das erste Spiel in der Königsklasse seit Ende September. In der Bundesliga beim 3:1-Sieg gegen Werder Bremen war sie zuvor nur eingewechselt worden.

Topspiel in Wolfsburg als nächste Prüfung

Das nächste Pflichtspiel für die Bayern-Frauen ist das Bundesliga-Topspiel am Samstag um 17.55 Uhr beim Tabellenzweiten VfL Wolfsburg. Die Partie wird im Livestream der ARD übertragen.

Die Bayern-Frauen sind in der Liga seit 51 Spielen in Folge ungeschlagen. Mit zwei weiteren Partien ohne Niederlage würden sie die Bestmarke der Männer des FC Bayern von 53 Spielen ohne Niederlage aus den Jahren 2012 bis 2014 einstellen. Die Serie begann im November 2012 unter Trainerlegende Jupp Heynckes, der heute 81 Jahre alt ist, und wurde später unter Pep Guardiola fortgesetzt, der 55 Jahre alt ist und zuletzt Manchester City trainierte. Gestoppt wurden die Männer erst im April 2014 durch ein 0:1 beim FC Augsburg. Für Gwinn und ihre Mitspielerinnen gilt daher in Wolfsburg: Verlieren ist verboten.