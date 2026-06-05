FC Bayern führt inklusive Autogrammkarten für sehbehinderte Fans ein

Der FC Bayern München hat im Rahmen eines Pilotprojekts inklusive Autogrammkarten vorgestellt, die auch von Menschen mit Sehbehinderung genutzt werden können. Die Karten enthalten Brailleschrift und einen QR-Code, der zu einem Videoporträt des Spielers führt, in dem dieser sich selbst vorstellt.

Der FC Bayern München hat ein wegweisendes Pilotprojekt im Bereich Inklusion gestartet und bietet ab sofort spezielle Autogrammkarten für Menschen mit Sehbehinderung an. Diese Karten, die auf der offiziellen Vereinswebsite abrufbar sind, enthalten neben der üblichen gedruckten Unterschrift und einem Bild des Spielers auch einen QR-Code sowie einen Text in Brailleschrift.

Der QR-Code kann mit einem Smartphone gescannt werden und leitet den Nutzer zu einem kurzen Videoporträt des entsprechenden Spielers weiter. In diesen Videos stellen sich die Spieler persönlich vor und geben Einblicke in ihre Persönlichkeit und ihren Werdegang. Das Besondere: Die Spieler haben eigens für dieses Projekt individuelle Texte eingesprochen, die sie charakterisieren. So können auch blinde und sehbehinderte Fans eine emotionale Verbindung zu ihren Idolen aufbauen.

Das Pilotprojekt umfasst die gesamte Profimannschaft der Herren, darunter Stars wie Torwart Manuel Neuer (40), Mittelfeldstratege Joshua Kimmich (31) und Stürmer Harry Kane (32). Auch Trainer Vincent Kompany (40) ist mit einem eigenen Video vertreten. Die Karten lassen sich einfach über die FC-Bayern-Homepage unter dem Reiter Fans → Autogrammkarten herunterladen. Interessierte ohne Sehbehinderung können dort die klassischen Karten abrufen.

Für Menschen mit Sehbehinderung gibt es einen separaten Bereich, in dem die Karten mit Brailleschrift und QR-Code bereitstehen. Zusätzlich können Fans mit Sehbehinderung sowie deren Angehörige die speziellen Kartensets per E-Mail an inklusion@fcbayern.com anfordern. Der FC Bayern verspricht sich von dem Projekt eine noch stärkere Bindung aller Fans, unabhängig von ihren körperlichen Einschränkungen.

Kim Krämer, Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung beim FC Bayern, betont die Bedeutung dieser Initiative: 'Jeder kennt Autogrammkarten - aber Menschen mit Sehbehinderung konnten diese bisher nicht nutzen. Mit diesem Pilotprojekt bietet der Verein eine Möglichkeit, dass sich auch sie noch mehr als ein Teil der FC Bayern-Familie fühlen können. Wir testen diesen Service zunächst in einem begrenzten Rahmen und werden das Feedback der Nutzer genau auswerten, um zu entscheiden, ob und wie wir das Angebot ausbauen.

' Das Projekt ist ein weiterer Schritt des Rekordmeisters im Bereich Inklusion, der bereits durch barrierefreie Stadionbereiche und spezielle Führungen für Blinde und Sehbehinderte bekannt ist. Die ersten Rückmeldungen von Fans und Verbänden sind durchweg positiv, sodass eine langfristige Etablierung des Angebots wahrscheinlich erscheint. Der FC Bayern zeigt damit einmal mehr, dass er nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich eine Vorreiterrolle einnimmt





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