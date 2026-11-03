FC Bayern gegen Atlético Madrid: Danks muss mit Ersatzelf antreten

Der FC Bayern reist mit massiven Personalsorgen zum Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid. Interimscoach Aaron Danks steht vor der Herausforderung, die Offensive neu zu formen.

Der FC Bayern München reist am Dienstagabend in die spanische Hauptstadt, um im Rahmen der Champions League bei Atlético Madrid anzutreten. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird exklusiv von Amazon Prime übertragen. Die Münchner kommen nach einem teuer erkauften 2:2-Unentschieden im heimischen Klassiker in die Partie. Dabei sind die Personalvorräte für das Auswärtsspiel beim Gegner extrem angespannt.

Aaron Danks improvisiert ohne Offensivkräfte

Interims-Coach Aaron Danks muss seine taktischen Pläne für das Duell auf dem Estadio Metropolitano komplett überarbeiten. Fast die gesamte Offensivreihe des Bundesligisten fällt aufgrund von Verletzungen aus. Dies zwingt den Trainer dazu, im sogenannten Hexenkessel der Madrider Arena stark zu improvisieren. Die Frage lautet, ob die bayerischen Spieler trotz der langen Liste an Ausfällen die richtige Antwort auf das defensive Bollwerk finden können, das unter der Leitung von Diego Simeone steht.

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Robert Andrich unterstützt Lennart Karl

Neben den sportlichen Herausforderungen rückt ein junger Spieler in den Fokus der Öffentlichkeit. Der 18-jährige Lennart Karl erhält prominente Unterstützung von Robert Andrich. Zuvor hatte Uli Hoeneß den Nachwuchsspieler öffentlich zur Demut ermahnt. Andrich, der als 32-Jähriger beim Bayer Leverkusen spielt, springt Karl zur Seite. Im Podcast Kerners 11 spricht der Leverkusener über den jungen Profi und dessen auffälligen Stil.

Andrich verweist darauf, dass extravagante Frisuren, Outfits oder Autos genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Er warnt jedoch, dass diese Aufmerksamkeit nur dann positiv wirkt, wenn die sportliche Leistung stimmt. Ohne die nötige Performance auf dem Platz könnten solche Auftritte negative Folgen haben. Andrich zieht dabei eine direkte Parallele zu seiner eigenen Vergangenheit.

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Bei der Heim-Europameisterschaft 2024 färbte sich Andrich die Haare pink. Er erinnert sich daran, wie Julian Nagelsmann damals reagierte. Nagelsmann soll gesagt haben, dass nun klar sei, mehr abliefern zu müssen. Diese Erfahrung teilt Andrich mit Karl und betont, dass man mit solchen Erwartungen klarkommen muss. Es geht darum, die eigene Identität beizubehalten, aber die Performance nicht aus den Augen zu verlieren.

Unterkunft und Präsidenten-Wünsche

Die Unterbringung der Mannschaft weicht vom gewohnten Luxus ab. Der FC Bayern ist im INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas eingecheckt. Dieses Hotel hat vier Sterne und liegt im Nordosten Madrids. Ein Zimmer war bereits ab 169 Euro buchbar. Der Standort wurde gewählt, weil er praktisch ist. Nur zehn Minuten trennen das Hotel vom Flughafen und etwa 15 Minuten vom Stadion Metropolitano.

Enrique Cerezo, der 78-jährige Präsident von Atlético Madrid, zeigt sich im Interview mit SPORT BILD begeistert von den Stars des FC Bayern. Gleichzeitig verrät er, welche Spieler er sich selbst gewünscht hätte. Er nennt zwei Namen, die er neben Franz Beckenbauer gerne in seinen Reihen gehabt hätte. Diese Aussage unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der Gastverein den deutschen Titelträgern entgegenbringt.

Falk und Matthäus analysieren die Lage

Christian Falk, Fußballchef der BILD, schreibt in seinem Kommentar, dass der FC Bayern angesichts der Verletzungsnot bereits im Winter aufrüsten sollte. Er weist darauf hin, dass bei Paris Saint-Germain ebenfalls Stars verletzt sind. Dennoch spielen dort Spieler wie Doué, Akliouche, Godts oder Torres. Falk argumentiert, dass Winterkäufe zwar Risiken bergen, aber notwendig sein könnten. Er nennt Rio Ngumoha von Liverpool oder JJ Gabriel von Manchester United als mögliche Ziele.

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Lothar Matthäus warnt den FC Bayern vor dem harten Duell in Spanien. Er sagt, dass es nicht einfach werde. Man müsse durch die Situation hindurchkommen. Für ihn ist das Spiel auch eine Chance, etwas zu lernen. Er beschreibt die Atmosphäre als besonders intensiv. Gegen eine Mannschaft wie Atlético, die so spielt, werde es ein schönes Spiel. Der VfB Stuttgart trifft hingegen gleichzeitig auf Galatasaray in Istanbul. Titelverteidiger PSG kämpft um die Tabellenführung.