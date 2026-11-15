FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: 4:1-Sieg für München in der Bundesliga

Der FC Bayern gewinnt 4:1 beim VfL Wolfsburg. Die Münchner bleiben seit 52 Spielen ungeschlagen und führen die Tabelle an.

Der FC Bayern der Frauen gewinnt hochverdient bei ihren schärfsten Konkurrentinnen mit 4:1 in der Bundesliga. Trainer José Barcala setzt sich mit seiner Elf durch und festigt die Tabellenführung. Die Gäste aus München dominieren das Geschehen und beweisen ihre Klasse. Damit sind sie seit nun 52 Punktspielen ohne Niederlage geblieben.

Historische Serie gegen Wolfsburger Rivalen

Die aktuelle Erfolgsserie der Münchenerinnen ist bemerkenswert lang. Zuletzt hatten sie am 12. Oktober 2024 ein Bundesligaspiel verloren. Damals unterlagen sie mit 0:2 in Wolfsburg. Dies war der einzige Rückschlag in einer langen Phase der Konstanz. Die aktuelle Partie am heutigen Tag brach diese Negativserie beim Gegner nun endgültig. Der FC Bayern zeigt damit eine unglaubliche Stabilität. Die Mannschaft von Trainer José Barcala wirkt mental belastbar. Jeder Punkt zählt in der Titeljagd. Die 4:1-Heimsieger sind somit unangefochten mit 30 Zählern vorn.

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Torschützen und das entscheidende Eigentor

Bernadette Amani brachte die Gäste bereits in der 36. Minute in Führung. Ihr Treffer war der erste Pflichtspieltreffer für die Bayern. Linda Dallmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Der Ausgleich durch Janina Minge in der 57. Minute war ein Eigentor der Wolfsburgerin. Dies entschied die Partie weitgehend. Amani legte mit ihrem zweiten Tor in der 81. Minute nach. Cecilie Nielsen erzielte in der 90.+2 Minute für Wolfsburg den Ehrentreffer. Die Bayern ließen keine Zweifel aufkommen.

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Taktische Analyse und Trainer-Entscheidungen

Beide Teams begannen taktisch diszipliniert. Trainer Stephan Lerch und José Barcala stellten ihre besten Formationen auf. Eine Ausnahme gab es bei den Münchenerinnen. Franziska Kett fiel wegen muskulärer Probleme aus. Katharina Naschenweng übernahm ihre Rolle im Mittelfeld. Bayern war optisch überlegen am Anfang. Klare Vorteile waren jedoch schwer zu erarbeiten. Die Defensive der VfL-Frauen stand zunächst sicher. Sie versuchten mit schnellem Umschaltspiel zu reagieren.

Folgen für die Tabelle und Meisterschaftskampf

Das VfL-Team von Trainer Stephan Lerch liegt nun als Tabellenzweiter sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Es war die zweite Niederlage für Wolfsburg in dieser Saison. Die Münchenerinnen haben alle zehn Punktspiele gewonnen. 9.015 Zuschauer sahen das Spiel. Die Partie wurde souverän gespielt. Die Bayern mussten sich nicht voll verausgaben. Die Führung in der Liga bleibt unangefochten. Der Abstand zum Verfolger wächst weiter. Dies macht den Titelkampf spannender.