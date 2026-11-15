FC Bayern gegen Wolfsburg: 0:3 für die Bundesliga-Dominanz

FC Bayern München besiegt VfL Wolfsburg mit 0:3 und beweist weiter die Dominanz in der Frauen-Bundesliga. Wolfsburg-Trainer Lerch erkennt die Überlegenheit der Münchener an.

Die Frauen-Fußballmannschaft des FC Bayern München hat am Samstagabend in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg mit einem klaren 0:3-Sieg ihre absolute Dominanz in der Bundesliga unterstrichen. Dieses Ergebnis besiegelt nicht nur einen weiteren Punktgewinn für die Münchener, sondern betont erneut den erheblichen Abstand zwischen dem Titelverteidiger und dem Rest der Liga. Der VfL Wolfsburg konnte sich trotz aller Bemühungen nicht gegen die technische und taktische Überlegenheit der Bayern durchsetzen.

Klare Dominanz des FC Bayern

Seit 52 Spielen sind die FC-Bayern-Spielerinnen in der Bundesliga ungeschlagen und demonstrieren damit eine Konstanz, die ihresgleichen sucht. Zuletzt hatte das Team in Wolfsburg am 12. Oktober 2024 mit 0:2 verloren, womit eine Serie von 44 Ligaspielen ohne Niederlage endete. Doch im heutigen Spiel war wieder einmal deutlich geworden, dass der FC Bayern in einer eigenen Liga spielt und fast zwei Ligen besser ist als der direkte Kontrahent. Die Münchenerinnen zeigten von Anfang bis Ende eine Klasse, die den Unterschied im Titelkampf markant ausmachte.

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Kritik und Analyse von Julia Lattwein

Nach dem Spiel zeigte sich die 26-jährige Wolfsburg-Spielerin Julia Lattwein unumwunden in ihrer Beurteilung der Leistung. Sie betonte, dass es falsch wäre, sich etwas darauf einzubilden, dass Wolfsburg in den vorangegangenen Spielen deutlich gewonnen habe. Die heutige Niederlage sei sehr, sehr klar gewesen. Lattwein, die erst beim Stand von 0:3 eingewechselt wurde, äußerte ihre Frustration über den Zustand der Mannschaft. Sie attestierte ihren Mitspielerinnen eine lange Mängelliste, zu der mangelnde Energie, fehlendes Pressing, Unruhe am Ball und eine schwache Ballsicherheit gehörten.

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Wirtschaftliche Überlegenheit und Trainer-Loyalität

Der VfL-Wolfsburg-Trainer Stephan Lerch reagierte gelassen auf die harten Worte seiner Spielerin. Er erklärte, dass er mit Lattwein in den Austausch gehen müsse, betonte aber gleichzeitig, dass jede Spielerin die Möglichkeit habe, ihre Eindrücke zu teilen. Lerch wies darauf hin, dass der FC Bayern nach wie vor der Top-Favorit auf die Meisterschaft sei und sich daran nichts geändert habe. Er verwies auf die enormen wirtschaftlichen Bedingungen und Rahmenbedingungen, die der FC Bayern geschaffen habe und die den VfL in Europa nicht erreichen könne, während die Bayern unter den Top 4 in Europa spielen.

Ausblick auf Leistungszentrum und Titelkampf

Trotz der Niederlage versucht Wolfsburg, die strukturellen Nachteile zu korrigieren. Sport-Geschäftsführer Dieter Hecking kündigte in dieser Woche an, dass bis 2029 ein neues Leistungszentrum für die VfL-Frauen entstehen soll. FC-Bayern-Nationalspielerin Giulia Gwinn warnte jedoch davor, die Meisterschaft bereits als entschieden anzusehen. Sie betonte, dass noch viele Hausaufgaben zu erledigen seien und sie nicht zu weit vorausblicken wolle, auch wenn kaum Zweifel am weiteren Titelgewinn bestehen.