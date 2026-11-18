Ein Blick auf die Gehaltsstruktur des FC Bayern zeigt, dass Verteidiger Minjae Kim deutlich mehr verdient als Stars wie Michael Olise. Harry Kane führt die Pyramide an.

Die aktuelle Gehaltsstruktur des FC Bayern München offenbart deutliche Unterschiede in der finanziellen Bewertung der Spieler, die nicht unbedingt mit der sportlichen Hierarchie übereinstimmen. Während Harry Kane mit einer vereinbarten Jahresbruttovergütung von rund 29 Millionen Euro nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung ganz oben auf der Gehaltspyramide steht, fällt die Position von Innenverteidiger Minjae Kim besonders auf. Die von der Zeitschrift " Sport Bild" veröffentlichten Zahlen basieren auf Schätzungen der Bruttogehälter inklusive Prämien und zeichnen ein detailliertes Bild der finanziellen Verhältnisse im Münchner Profikader.

Hohes Gehalt für Kim im Vergleich zu etablierten Stars

Minjae Kim verdient als Innenverteidiger rund 17 Millionen Euro pro Saison und schneidet damit besser ab als mehrere aktuell als Leistungsträger geltende Akteure des Vereins. Der Südkoreaner zählt zur Gruppe mit einem Jahresverdienst zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Zu dieser finanziellen Elite gehören unter anderem Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Dayot Upamecano und Alphonso Davies. Diese Einstufung hebt Kim finanziell über Spieler hinaus, die sportlich oft als feste Größen im Team wahrgenommen werden.

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Deutliche Differenz zum Konkurrenten Jonathan Tah

Ein auffälliger Aspekt der Gehaltsliste ist der direkte Vergleich mit Jonathan Tah. Der Nationalspieler soll in Leverkusen rund 12 Millionen Euro pro Saison verdienen, was einer Differenz von etwa fünf Millionen Euro zu Kim entspricht. Sportlich ist dieser finanzielle Abstand jedoch kaum gerechtfertigt, da beide Akteure in ihren jeweiligen Teams um den Platz neben Dayot Upamecano konkurrieren. Bei den Münchnern existiert kein festes Stammduo in der Abwehr, weshalb Kims gehobenes Gehalt im Kontext der persönlichen Leistungen und der Konkurrenzsituation betrachtet werden muss.

Offensivkräfte zwischen zwölf und fünfzehn Millionen

Auch im Vergleich zu den offensiven Spielern im Kader zeigt die Liste interessante Verschiebungen. Michael Olise und Luis Diaz, die beide als Starflügelstürmer positioniert sind, erhalten jeweils rund 14 Millionen Euro pro Saison. Sie zählen damit zur Kategorie zwischen zehn und 15 Millionen Euro. In diese Gruppe ordnet "Sport Bild" ebenfalls Serge Gnabry, Konrad Laimer und den bereits genannten Jonathan Tah ein. Dies unterstreicht, dass die internen Gehaltsunterschiede nicht nur zwischen Positionen, sondern auch innerhalb ähnlicher Rollenbereiche bestehen.

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Untere Gehaltsstufen und jüngere Talente

Unter der Spitze der Pyramide folgen weitere signifikante Unterschiede in den Vergütungen. Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic erhalten jeweils rund acht Millionen Euro. Eine breitere Schicht bildet der Bereich zwischen fünf und sieben Millionen Euro, in den Spieler wie Tom Bischof, Nathaniel Brown, Jonas Urbig, Ismael Saibari und Hiroki Ito eingeordnet werden. Besonders bemerkenswert ist hier die Einstufung des jüngeren Talents Lennart Karl. Der Offensivspieler verdient nach seinem ersten Profivertrag rund 2,5 Millionen Euro pro Saison.

Geringere Vergütungen und Nachwuchsstruktur

Auf den unteren Stufen der Gehaltspyramide verdienen Spieler wie Sacha Boey etwa drei Millionen Euro, während Sven Ulreich rund eine Million Euro pro Saison erhält. Die jüngeren Nachwuchsprofis Bara Sapoko Ndiaye, Tim Binder und David Santos Daiber werden jeweils mit etwa 500.000 Euro eingeordnet. Diese Struktur verdeutlicht die breite Spannbreite der finanziellen Absicherung im Verein, die von den höchsten Summen bei Weltklasse-Stürmern bis zu den Einstiegsgehältern der U23-Reihe reicht. Die genannten Werte bleiben dabei Schätzungen der Zeitschrift und spiegeln die aktuelle Bewertung der Markt- und Vertragslage wider.