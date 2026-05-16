FC Bayern gewinnt Bundesliga-Meisterschaft zum 35. MalGroße Meisterfeier mit weißen Bierduschen und Feels, FC Bayerndomestic

Der FC Bayern hat die Bundesliga-Meisterschaft zum 35. Mal in der Vereinsgeschichte gewonnen, nachdem sie den 1. FC Köln mit 5:1 besiegt haben. Anschließend gab es die obligatorischen Weißbierduschen, auf die der Klub einen Monat zuvor verzichtet hatte. Trainer Kompany und seine Mannschaft freuten sich über den Triumph.

Der FC Bayern hat zum 35. Mal in der Vereinsgeschichte die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln hat der Klub die Meisterschale übergeben bekommen.

Anschließend gab es die obligatorischen Weißbierduschen, auf die der Klub einen Monat zuvor nach dem entscheidenden 4:2-Sieg gegen Stuttgart verzichtet hatte. Die -Stars hatten sichtlich Spaß, vor allem der Kolumbianer Luis Díaz, der einmal sogar mit gefülltem Weißbierglas auf dem Boden landete. Ausgerutscht: Bayerns Luis Díaz (29), der in 32 Bundesliga-Spielen an 32 Treffern beteiligt war, Beim Einlaufen hat Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) seinen Sohnemann Luca auf dem Arm.

Auszeichnung für den besten Spieler: Michael Olise (M./24) erhält in diesem Jahr die DFL-Auszeichnung. Vaters Glück: Trainer Vincent Kompany reckt die Meisterschale gemeinsam mit Co-Trainer Floribert N'Galula nach oben. Meisterküsschen: Torschützenkönig Harry Kane (32/36 Treffer) herzt seine Frau Katie Goodland. Und dann hagelt es Bierduschen; Kane kassiert eine Ladung, auch Konrad Laimer (vorne/28) ist schon nass.

Wer austeilt, muss auch einstecken können. Dayot Upamecano (27) ist schon klitschnass, hat aber auch nur noch ein halb volles Bierglas in der Hand. Auch Kompany ist nicht sicher. Eine schrecklich erfolgreiche Familie: Meister-Trainer Kompany jubelt im Kreise seiner Liebsten.

Jamal Musiala (23) hat seine Meistermedaille an seinen kleinen Bruder Jerrell abgegeben





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