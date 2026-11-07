FC Bayern gewinnt gegen Mainz und geht als Tabellenführer in die Länderspielpause

Der FC Bayern München besiegt Mainz im sechsten Ligaspiel und geht als Tabellenführer in die Bundesligapause. Manuel Neuer muss vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.

Der FC Bayern München geht als Tabellenführer in die Bundesliga pause. Im letzten Spiel vor der anstehenden Länderspielphase setzte sich das Team gegen Mainz durch und feierte den sechsten Ligasieg der Münchner in dieser Saison. Die Partie fand vor 33.305 Zuschauern statt.

Trotz neuer Sorgen um Kapitän Manuel Neuer blieb der FC Bayern auch in seinem 16. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen. Die Tore für die Münchner erzielte der Youngster Karl, der nach einem gescheiterten Versuch von Harry Kane den Abschluss fand. Der Anschlusstreffer von Phillip Tietz in der Nachspielzeit der Partie kam für Mainz zu spät.

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Manuel Neuer muss vor der Halbzeit ausgewechselt werden

Manuel Neuer musste das Spiel kurz vor der Pause verletzungsbedingt verlassen, was den Sieg für den FC Bayern überschattete. Der Torhüter, der im Alter von 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesligaspieler des Klubs aufstieg, hatte zunächst einen ruhigen Nachmittag erlebt. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde die Partie nochmal aufregend, als Jae-sung Lee den vermeintlichen Ausgleich erzielte.

Der Treffer wurde allerdings wegen Abseits zurückgenommen. Neuer hatte sich beim Abwehrversuch der vorangegangenen Freistoßflanke am rechten Fuß verletzt. Nach dem Spiel blieb offen, wie lange der Ausfall dauern wird, weshalb die Verletzung für die kommenden Wochen ein zentrales Thema bleibt.

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Aaron Danks vertritt Chefcoach Kompany auf der Bank

Co-Trainer Aaron Danks übernahm zum fünften Mal die Vertretung des Chefcoachs Kompany auf der Bank des FC Bayern. Der 40-jährige Kompany fällt derzeit wegen einer Hirnhautreizung aus. Danks sagte am Freitag, Kompany wirke sehr positiv und scheine auf dem Weg zur kompletten Erholung zu sein.

Für die Rückkehr von Kompany gibt es aktuell noch keinen festen Zeitpunkt. Die Bayern übernahmen erwartungsgemäß von Beginn an die Kontrolle und drängten Mainz tief in die eigene Hälfte. Die Münchner suchten dabei weiter den Weg nach vorne, auch wenn der Druck nach rund 20 Minuten etwas nachgelassen hatte.

Bayern feiern Sieg gegen Mainz vor Länderspielpause

Der Sieg gegen Mainz sichert dem FC Bayern die Tabellenführung bis in die Bundesligapause. Mainz musste dagegen die vierte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen und wartet weiter auf eine Wende in der Saison. Von einem Aufbäumen der Gäste gegen die drohende Niederlage war wenig zu spüren.

Die Bayern behielten nach der Pause lange die Kontrolle, standen defensiv stabil und ließen kaum Chancen zu. Nach der Länderspielphase steht der Verein vor der Aufgabe, die Verletzungsprobleme um Manuel Neuer und die Rückkehr von Vincent Kompany zu klären. Bis dahin bleibt der FC Bayern ungeschlagen und genießt die Ruhe der Pause mit dem Rückhalt einer starken Serie.