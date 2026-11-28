In Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer hütet Jonas Urbig das Tor beim FC Bayern. Geht es nach Dietmar Hamann, kann das gern für den Rest der Saison so bleiben.

In Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer hütet Jonas Urbig das Tor beim FC Bayern. Geht es nach Dietmar Hamann, kann das gern für den Rest der Saison so bleiben..

Wird der aktuell verletzte Weltmeister von 2014 nach seiner Rückkehr gar nicht mehr Stammkeeper bei Bayern? Das kann sich Dietmar Hamann gut vorstellen.den designierten Neuer-Erben Jonas Urbig und stellte infrage, ob es den Routinier nach seiner Rückkehr im kommenden Jahr überhaupt noch im Kasten braucht. FC Bayern mit Urbig statt Neuer besser aufgestellt?

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„Ich wüsste nicht, warum er nicht nochmal einen Schritt machen sollte“, meinte Hamann zu Urbig: „Wenn er spielt, hält er gut. Für mich stellt sich die Frage, ob du im Januar nochmal den Torwart wechselst? Wen er bis Weihnachten so weiterhält, wie er das bisher gemacht hat.