FC Bayern: Harry Kane verlängert seinen Vertrag bis 2029

Harry Kane verlängert beim FC Bayern bis 2029. Sportdirektor Christoph Freund verteidigt die Entscheidung gegen Zweifel von TV-Experte Didi Hamann.

Der FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung mit Harry Kane offiziell gemacht. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, bleibt der englische Nationalmannschaftskapitän nun bis zum 30. Juni 2029 an den Verein gebunden. Sein ursprünglicher Vertrag wäre bis zum Sommer 2027 gelaufen.

Die Einigung bringt dem Klub vor allem Planungssicherheit. Der FC Bayern kann seinen Kader langfristig um einen der wichtigsten Leistungsträger aufbauen. Kane war erst Ende Oktober mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden.

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Kane sieht sich in München wie zuhause

Harry Kane erklärte in der offiziellen Vereinsmitteilung, dass er sich beim FC Bayern wie zuhause fühlt. Der 33-Jährige nannte ausdrücklich den Verein, die Fans und die Stadt München. Auch seine Familie sei in München glücklich.

Kane betonte außerdem, dass er mit dem Rekordmeister noch viele weitere Titel gewinnen wolle. Damit macht der englische Stürmer deutlich, dass er seine sportlichen Ziele eng mit dem Verein verbindet.

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Freund und Hamann streiten über Kanes Zukunft

Sportdirektor Christoph Freund sieht in der Verlängerung einen großen Erfolg für die Bundesliga und den FC Bayern München. Bei der Pressekonferenz am Freitag sagte Freund, dass sich Kane in München extrem wohl fühle. Seine Persönlichkeit sei sowohl auf als auch neben dem Platz wichtig.

Freund verwies auf frühere Zweifel an Kane. Als der Stürmer verpflichtet wurde, hätten einige Experten gefragt, ob er das Geld wert sei. Nach einem Jahr sei erneut diskutiert worden, ob er das Niveau halten könne. Kane habe bislang jedoch alles übertroffen, was vorausgesagt worden sei.

TV-Experte Didi Hamann äußerte sich dagegen kritisch zur Verlängerung. Er sprach von einem gewissen Risiko, weil offen sei, ob Kane in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore erzielen werde.

Freund wies diese Argumentation zurück. Der Sportdirektor zeigte sich überzeugt, dass Kane sein hohes Niveau auch in den kommenden Jahren halten werde. Wären die Verantwortlichen nicht überzeugt gewesen, hätte der Klub nicht verlängert.

Freund stellte sich außerdem hinter den jungen Karl. Er sei frech, mutig und mache Tore, die andere nicht machen, sagte Freund. Karl habe sich zudem verdient, im Nationalteam dabei zu sein.

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Neuer-Training und Pietuszewski-Wunschliste im Blick

Manuel Neuer trainiert wieder, wie Aaron Danks bei der Pressekonferenz am Freitag mitteilte. Danks bezeichnete dies als gutes Zeichen für das kommende Spiel. Die Entscheidung über den Einsatz soll am Vormittag des folgenden Tages fallen.

Laut Danks war Neuer erst im ersten Teamtraining, weshalb der Zustand genau geprüft wird. Zudem gab es eine Beschwerde bei Jonas, die laut Danks keine schwere Verletzung darstellt.

Beim Thema Transfers berichtet die Bild, dass der erst 18-jährige Pole Oskar Pietuszewski ganz oben auf der Wunschliste der Bayern stehen soll. Der Linksaußen des FC Porto genießt laut Bild hohes Ansehen bei den Scouts des Rekordmeisters.

Pietuszewski wechselte Anfang 2026 von Jagiellonia Bialystok nach Porto. Bei den Portugiesen konnte er bereits Champions-League-Erfahrung sammeln, weshalb er derzeit intensiv beobachtet wird.