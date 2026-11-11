Der FC Bayern München muss nach einem NFL-Spiel die Stadionfläche in fünf Tagen neu rasen. Die Arena-Chef Jürgen Muth ist zuversichtlich, dass der Hybrid‑Rasen dieses Zeitfenster übersteht.

Der FC Bayern München sieht sich mit der Aufgabe konfrontiert, die Allianz Arena nach einem NFL‑Spiel in nur fünf Tagen wieder fesselnd für Fußball zu machen. Der Kommentar des Arena-Chefs Jürgen Muth legt die Herausforderung in den Fokus, während die geplante Rasenersatz‑Technik die Ausgangssituation klar definiert.

Rasen - Die eigentliche Problemfrage

Nach dem ersten Football‑Spiel 2022 war der Rasen der Allianz Arena Kritik‑befehlten. In der aktuellen Konstellation muss der Scheinriss entfernt und durch einen neuen Hybrid‑Rasen ersetzt werden, was in der Vergangenheit in der Arena nie existierte.

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Für die Arbeit steht bedingt nur die Frist von fünf Tagen, die aus dem Betrieb der Liga und der Verfügbarkeit der Lieferanten resultiert. Die Beseitigung der Football‑Markierungen, die Entfernung der Werbebanden und das Einsetzen der Tribünen hinter den Endzonen wurden bereits erledigt, um die Spielfläche für den kommenden Bundesliga‑Kampf des 15. November vorzubereiten.

Hybrid‑Rasen - Technik, die Zeit verkürzt

Die Entscheidung steckt nicht im Zufall: Der Klub aus Mailand liefert einen Hybrid‑Rasen, den Jürgen Muth als Lösung für die kurze Frist bezeichnet. Der Rasen ist im Prinzip ein "Teppich", der vorsichtig verlegt wird, ohne dass er mehrere Wochen warten muss, um geerntet zu werden.

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Der Hybrid‑Rasen ist aus Mailand bereits mit angeeignetem Naturrasen-Anteil angeliefert. Im Einbau erfolgt das in Bahnen, die sofort bespielbar sind - unabhängig von den typischen Witterungsbedingungen eines November‑Spiels. Das System ist stark genug, um 150 kg Massivspieler zu halten, ohne dass es beim Spielen wackelt.

Kosten und Verantwortung - Wer trägt die Last?

Die Kosten in Höhe von etwa 200.000 Euro für den neuen Rasen kosten laut der Bild zu Reportern der NFL. In diesem Zusammenhang bestätigt das NFL‑Team, dass die Kosten für das Spielfeldrecht übernommen werden, weil die vorherige Erfahrung mit dem Rasen für die Spieler nicht geeignet war.

Mit diesem Vorgehen stellt die NFL sicher, dass die Fans an regnerischem und kaltem November‑Tag trotz kürzesten Vorbereitungen ein "anime" Fußball-Erlebnis erleben können.

Ausblick - Der reguläre Saisonkampf steht bevor

Das Ziel ist klar: Am 15. November findet ein reguläres Bundesliga‑Spiel statt, in dem Bayern München gegen Borussia Dortmund antreten wird. Der neue Hybrid‑Rasen soll dafür sorgen, dass die Spielbedingungen für die Spieler und die Zuschauer im Einklang mit den Erwartungen bleiben. Die Verantwortlichen der Allianz Arena werden den Wechsel nach dem Spiel erneut prüfen, um sicherzustellen, dass solche breiten Umstellungen in Zukunft möglich sind und ob Änderungen erforderlich sind.