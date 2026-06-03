FC Bayern heiß auf PSV-Star Saibari

Der FC Bayern München hat seine Fühler nach Eindhoven ausgestreckt und zeigt Interesse an Offensivspieler Ismael Saibari. Der Marokkaner, der in der vergangenen Saison zu den besten Spielern der Eredivisie gehörte, soll sich bereits für einen Wechsel zu den Bayern entschieden haben.

Der FC Bayern München hat seine Fühler nach Eindhoven ausgestreckt und zeigt Interesse an Offensivspieler Ismael Saibari . Der Marokkaner, der in der vergangenen Saison zu den besten Spielern der Eredivisie gehörte, soll sich bereits für einen Wechsel zu den Bayern entschieden haben.

Die Verhandlungen laufen bereits, wobei die PSV eine Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro fordert. Der 25-Jährige ist flexibel einsetzbar und kann sowohl auf der Position des Mittelstürmers als auch auf dem Flügel eingesetzt werden. Er war in der abgelaufenen Saison mit 23 Scorerpunkten (15 Tore, 8 Assists) einer der Leistungsträger der PSV und wurde zum Spieler der Saison gewählt.

Der FC Bayern sucht seit dem geplatzten Transfer von Anthony Gordon nach einem neuen Offensivspieler und hat nun Saibari ins Visier genommen. Der Rechtsfuß ist heiß darauf, nach München zu wechseln, wie Fabrizio Romano berichtet.

Allerdings muss zunächst die Ablösesumme mit der PSV vereinbart werden, da Saibaris Vertrag noch bis 2029 läuft





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