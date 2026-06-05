FC Bayern heiß auf Rio Ngumoha - Liverpool hält Mega-Talent fest

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem Backup für Kolumbien-Star Luis Díaz und interessiert sich für Rio Ngumoha vom FC Liverpool. Liverpool hält das Mega-Talent jedoch unbedingt fest.

Der FC Bayern ist heiß auf Rio Ngumoha , einen 17-jährigen Spieler vom FC Liverpool. Demnach soll Trainer Vincent Kompany von dem englischen U19-Nationalspieler überzeugt sein.

Das Problem ist, dass Liverpool das Mega-Talent unbedingt halten möchte. Der neue Trainer von Liverpool, Andoni Iraola, plant, dass Ngumoha in der neuen Saison 2026/27 häufiger von Beginn an spielen soll. In der abgelaufenen Spielzeit stellte Ngumoha seine Fähigkeiten vor allem als Joker bei den Reds unter Beweis. In 29 Pflichtspielen erzielte er zwei Tore und steuerte eine Vorlage für den England-Klub bei.

Aktuell bereitet sich Ngumoha als Belohnung für seine starke Spielzeit mit der A-Nationalmannschaft von Thomas Tuchel in Florida auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) vor. Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem Backup für Kolumbien-Star Luis Díaz.

Der Nationalspieler, der im vergangenen August für 67,5 Mio. Euro vom FC Liverpool nach München gekommen war, schlug in seinem ersten Jahr beim Rekordmeister sofort ein: 26 Treffer und 23 Assists in 51 Pflichtspielen! Geht es nach den Bossen, soll es für Díaz in der nächsten Saison genauso weitergehen.

Um einerseits den Konkurrenzkampf anzukurbeln und andererseits dem Flügelstürmer bei den hohen Zielen in der Bundesliga, und im DFB-Pokal hin und wieder auch eine Pause zu gönnen, haben die Münchner Bosse um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund schon vor langer Zeit entschieden, sich auf dieser Position im Angriff nach einem Backup umzuschauen. Gleichzeitig arbeitet der FC Bayern auch an der Verpflichtung von Ismail Saibari.

Der Rekordmeister ist sich nach SPORT BILD-Informationen mit dem Offensiv-Ass von der PSV Eindhoven bereits einig. Klar ist aber: Ein Wechsel dürfte kein Schnäppchen werden. Saibari steht noch bis 2029 in Eindhoven unter Vertrag, PSV steht nicht unter Verkaufsdruck. Bereits im April brachte Transfer-Insider Ekrem Konur Bayern mit Saibari in Verbindung und bezifferte die Ablöse-Forderung der Holländer auf rund 50 Mio. Euro





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