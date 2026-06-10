FC Bayern: Hiroki Ito wohl nicht mehr Teil des Kaders - Spanische Liga interessant

Der FC Bayern München plant den Kader für die kommende Saison um. Demnach soll Hiroki Ito den Verein verlassen. Die Klubbosse haben den Beratern des japanischen Verteidigers empfohlen, sich nach einem neuen Verein umzuschauen. Die spanische Liga gilt als interessant für Ito, wobei ein neuer Klub wohl rund 20 Millionen Euro bezahlen müsste.

Die Transfergerüchte um den FC Bayern München halten die Fans auf Trab. Wer wechselt ein und wer verlässt den Verein? Die Münchner Verantwortlichen haben ihre Pläne für die kommende Saison bereits konkreter gefasst.

Demnach soll Hiroki Ito nicht mehr Teil des Kaders sein. Die Klubbosse haben den Beratern des japanischen Verteidigers empfohlen, sich nach einem neuen Verein umzuschauen. Die spanische Liga gilt als interessant für Ito, wobei ein neuer Klub wohl rund 20 Millionen Euro bezahlen müsste. Die Münchner hatten Itos Dienste vor zwei Jahren für 24 Millionen Euro vom SC Freiburg verpflichtet, doch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit scheint ein Verkauf wenig realistisch





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Bayern München Transfergerüchte Hiroki Ito Kaderplanung Spanische Liga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ikea plant neues Konzept: Erster Small Store Deutschlands eröffnet noch 2026 in BayernIkea bringt mit sogenannten Small Stores ein neues Konzept nach Deutschland. Ingolstadt soll dabei Vorreiter sein. In absehbarer Zeit soll dort das erste Geschäft seiner Art hierzulande eröffnen. Der Termin steht.

Read more »

„GEZ-Verweigerer“ um jeden Preis: Zehntausende Bayern zahlen partout keinen RundfunkbeitragOft widerwillig, aber doch zuverlässig zahlen die allermeisten Bayern „GEZ“. Doch manche verweigern die Rundfunkgebühren konsequent – und gehen in Ausnahmefällen sogar ins Gefängnis.

Read more »

Bayern-Boss: 'Das kann nicht der Anspruch des DFB sein'Nach zwei verpatzten Weltmeisterschaften mit dem Vorrundenaus erwartet der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, ein besseres Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft.

Read more »

FC Bayern München plant Transfer von Ismael SaibariDer FC Bayern München plant einen Transfer von Ismael Saibari vom PSV Eindhoven. Die Bayern sollen bereit sein, etwa 50 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu zahlen. Saibari hat in der vergangenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert.

Read more »