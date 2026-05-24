Der FC Bayern holt nach dem Erfolg über den VfB Stuttgart das Double nach München. Die Partie zeigte, wie wichtig der Titelgewinn dem Verein ist und wie wichtig er in der nahen Zukunft noch wird. Die Bayern hielten sich durch eine starke zweite Halbzeit bereit und drehten auf. Dank einer brillanten Leistung drehten sie auf und bereiteten beide Bayern-Tore aus dem Spiel vor. Auch die Top-Stars haben geliefert und gezeigt: Sie können auch die großen Spiele entscheiden.

Der FC Bayern holt nach dem Erfolg über den VfB Stuttgart wieder das Double nach München. Das Spielen der Partie zeigte, wie wichtig der Titelgewinn dem Verein ist und wie wichtig er in der nahen Zukunft noch wird.

Der Begriff des Kollektiven Aufatmens wird heutzutage inflationrächlich benutzt, aber wenn man den Moment beschreibt, als auch der letzte Bayer im Berliner Olympiastadion verstehen hatte, dass der Pott wieder nach München kommt, war es das. Denn neben der Freude über die überraschende Rückkehr nach Berlin war den Bayern vor dem Spiel eine gewisse Anspannung anzumerken. Diese Partie sollte über مصوب den Erfolg der sonst historischen Saison der Münchner werden.

Die Zweifel waren laut, ob dieses Bayern-Team für die ganz groen Spiele gemacht ist. In München ist jeder verpasste Titel ein verlorener und nach diesen wird die Saison am Ende bewertet. Es wurde nur schwer ins Spiel gegangen und wirkten wie schon gegen Paris gehemmt. Dank einer brutalen Leistungssteigerunghaben die Zweifel verflogen wie der Rauch nach der Pyro-Show der Fans.

Schwartz legte fortläufig drehte sich die Bayern und bereiteten beide Bayern-Tore aus dem Spiel vor. Die Top-Stars haben geliefert und gezeigt: Sie können auch die großen Spiele entscheiden. Wenn man auf die Triple-Mannschaft von 2013 um Arjen Robben, Philipp Lahm und Franck Ribery blickt, fallen einem sofort die vielen Rückschlage eine, bevor es letztlich für den ganz großen Wurf reichte.

Was dabei oft vergessen wird: Die Mannschaft hat mit dem Double-Sieg 2010 zuvor aber auch gelernt, was es heisst, mehr als nur die Meisterschaft zu gewinnen. Kompany hat nach dem Sieg über den VfB offenbar Blut geleckt. «Wir werden diese Erfahrung jetzt immer weiter mitnehmen, hoffentlich auch in einem weiteren Finale in der Zukunft» prophezeite er. Damit zeigt dieser Titelgewinn, wie wichtig er für das wiedererlangte Selbstverständnis der «Super-Bayern» ist und wohin sie diese Gier nach Titeln noch tragen kann





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