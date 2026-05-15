FC Bayern intensifiziert seine Bemühungen um Kennet Eichhorn - Der Transfer könnte in die Offensive gehen

Der FC Bayern hat seine Bemühungen um Kennet Eichhorn offenbar massiv verstärkt. Die Münchner wollen den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler von Hertha BSC verpflichten und gehen dabei offenbar in die Offensive. Manchester City bleibt der größte Konkurrent, aber auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen weiterhin Interesse an Eichhorn zeigen.

Der FC Bayern intensiviert seine Bemühungen um Kennet Eichhorn offenbar massiv. Die Münchner wollen das Hertha-Juwel unbedingt verpflichten. Der FC Bayern macht im Poker um Kennet Eichhorn offenbar ernst.

Wie Sky berichtet, haben die Münchner in den vergangenen Wochen alles unternommen, um den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler von Hertha BSC von einem Wechsel zu überzeugen. Demnach soll es bereits zwei konkrete Treffen mit dem Spieler gegeben haben. Besonders bemerkenswert: Auch Vincent Kompany ist laut dem Bericht stark in die Gespräche eingebunden. Der Bayern-Trainer soll Eichhorn seine sportlichen Pläne detailliert vorgestellt haben und intern klar auf eine Verpflichtung drängen.

Kompany plant bereits mit Eichhorn. Laut Sky sehen die Verantwortlichen den deutschen U17-Nationalspieler nicht als langfristiges Projekt für die Zukunft, sondern bereits als sofortige Verstärkung für den Profikader. Demnach soll Eichhorn künftig gemeinsam mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof zu den vier zentralen Mittelfeldspielern im Bayern-Kader gehören. Besonders interessant: Der Youngster soll laut den Planungen bereits in seiner ersten Saison Einsatzzeiten bei den Profis erhalten.

Damit senden die Münchner offenbar ein klares Signal an das Hertha-Talent. Der FC Bayern will Eichhorn nicht erst langsam aufbauen, sondern ihm direkt eine konkrete Perspektive im Profifußball bieten. Jetzt warten die Verantwortlichen laut Sky auf die finale Entscheidung des Spielers. Manchester City bleibt größter KonkurrentEin Selbstläufer wird der Transfer allerdings nicht.

Wie bereits zuvor berichtet wurde, gilt Manchester City weiterhin als der gefährlichste Konkurrent im Rennen um Eichhorn. Die Engländer sollen ebenfalls intensiv an einer Verpflichtung arbeiten. Besonders brisant aus Bayern-Sicht: Pep Guardiola soll persönlich in die Gespräche eingebunden sein. Der Plan von City sieht laut Sky vor, Eichhorn zunächst zu verpflichten und anschließend per Leihe zu Bayer Leverkusen zu schicken, damit er weiter regelmäßig Bundesliga-Spielpraxis sammeln kann.

Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen weiterhin Interesse am Mittelfeld-Talent zeigen. Bayern sieht Eichhorn als WunschlösungIntern gilt Eichhorn beim FC Bayern schon länger als absolute Top-Priorität für das zentrale Mittelfeld. Der 16-Jährige gehört trotz seines jungen Alters bereits zu den Stammspielern bei Hertha BSC in der 2. Bundesliga.

Vor allem seine Ruhe am Ball, seine Spielintelligenz und seine Dynamik im Zentrum sollen die Bayern-Bosse überzeugen. Hinzu kommt die vergleichsweise klar kalkulierbare Ablösesituation. Die Ausstiegsklausel des Mittelfeldspielers soll laut den Berichten zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegen. Klar scheint: Der FC Bayern will den Transfer unbedingt realisieren – und geht dafür offenbar nun in die Offensive.

Von Sebastian Mittag Das Original zu diesem Beitrag 'Bayern geben Vollgas! Bosse tun alles für Eichhorn-Transfer' stammt von fcbinside.de





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