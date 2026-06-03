FC Bayern interessiert sich wieder für Sergiño Dest

Der FC Bayern ist offenbar an einem Kauf des Außenverteidigers Sergiño Dest interessiert. Der deutsche Rekordmeister wollte den amerikanischen WM-Fahrer bereits 2020 von der PSV verpflichten, aber Dest entschied sich letztlich für den FC Barcelona. Jetzt sind die Bayern offenbar wieder heiß auf Dest, der bei der PSV in der vergangenen Saison acht Assists und zwei Tore in 38 Saisonspielen erzielt hatte.

Der FC Bayern ist offenbar an einem Kauf des Außenverteidigers Sergiño Dest interessiert. Der deutsche Rekordmeister wollte den amerikanischen WM-Fahrer bereits 2020 von der PSV verpflichten, aber Dest entschied sich letztlich für den FC Barcelona.

Jetzt sind die Bayern offenbar wieder heiß auf Dest, der bei der PSV in der vergangenen Saison acht Assists und zwei Tore in 38 Saisonspielen erzielt hatte. Dest ist sowohl als Rechts- als auch als Linksverteidiger einsetzbar und könnte die mögliche Lücke im Team füllen, die durch den Verlassen von Raphaël Guerreiro entsteht.

Allerdings läuft Dest' Vertrag bei der PSV noch bis 2028 und sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 20 Mio. Euro. Sollten sich die Bayern mit dem Spieler und Eindhoven im zweiten Versuch tatsächlich auf einen Wechsel verständigen, könnte Dest in München auf einen seiner jetzigen Teamkollegen treffen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Bayern Sergiño Dest PSV Eindhoven Transfermarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dante wird neuer Trainer der Bayern-Amateure - Start als Chefcoach in der RegionalligaDer ehemalige Bayern-Innenverteidiger Dante übernimmt die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Er folgt auf Holger Seitz und bringt frische Impulse für die Talentförderung am Campus.

Read more »

Der Sound der Sehnsucht: So war der Auftritt von Element of Crime im Ulmer ZeltNach zwei vergeblichen Anläufen klappt es endlich mit dem Konzert von Element of Crime im Ulmer Zelt. Die Indie-Rockband bietet ihren rund 1000 Fans das volle Programm.

Read more »

ER ist der beliebteste deutsche Nationalspieler!Laut der Umfrage ist der Fußballer das größte Vorbild, der liebste Trinkkumpan und zugleich der attraktivste.

Read more »

Preiswerte E-Autos für den StadtverkehrEine Auswahl an günstigen E-Autos für den Stadtverkehr. Der Dacia Spring electric, der Citroën C3, der Hyundai Inster, der Fiat Grande Panda, der Renault 5 E-Tech, der Citroën C3, der Renault Twingo E-Tech, der Opel Corsa electric, der Kia EV2 und der Fiat 500e sind einige der günstigen E-Autos für den Stadtverkehr.

Read more »