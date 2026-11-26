Der FC Bayern München plant einen kompletten Neubau des Stadions im Sportpark Unterhaching. Die Investitionssumme beträgt 80 Millionen Euro mit Fertigstellung 2033.

Der FC Bayern München kündigt mit dem nahezu kompletten Neubau des Stadions im Sportpark Unterhaching ein historisches Infrastrukturprojekt an. Der Rekordmeister für die Bayern-Frauen wird insgesamt rund 80 Millionen Euro in diese Entwicklung investieren. Diese Summe übertrifft die ursprünglichen Pläne zur bloßen Modernisierung bestehender Strukturen erheblich.

Direkte Antwort auf den Stadion-Neubau in Unterhaching

Die Entscheidung fiel nach der Akquisition des Sportparks durch den Verein im vergangenen Jahr. Zunächst war geplant, das in die Jahre gekommene Stadion lediglich zu renovieren. Eine detaillierte Prüfung ergab jedoch, dass der Sanierungsbedarf viel größer war als angenommen. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen begründet diese Wende damit, dass man intern über einen längeren Zeitraum hinweg größer gedacht habe. Man habe sich entschieden, das Projekt in einer völlig anderen Dimension zu denken, anstatt nur修补ende Maßnahmen zu ergreifen.

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Investitionssumme und Architektur der neuen Arena

Die finanziellen Mittel verteilen sich auf zwei Hauptbereiche des Projekts. Rund 60 Millionen Euro fließen direkt in den Um- und Ausbau des bestehenden Stadions. Weitere 20 Millionen Euro sind für den Bau eines neuen Leistungszentrums für die Frauenfußball-Abteilung des Vereins vorgesehen. Das Design der neuen Arena sieht vor, dass die komplette Tribüne überdacht wird, um den Komfort für die Zuschauer zu erhöhen.

Künftig soll die翻新te Arena Platz für rund 15.000 Zuschauer bieten. Diese Kapazitätserweiterung geht einher mit technischen Upgrades, darunter der Einbau neuer Flutlichtmasten. Diese Modernisierungen dienen dazu, die Spielbedingungen und die Sicherheit für Spieler und Zuschauer deutlich zu verbessern. Die Visualisierungen des Vereins zeigen, wie das Stadion in wenigen Jahren aussehen wird.

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Zeitplan für den schrittweisen Umbau

Die Bauphasen sind zeitlich so angelegt, dass der Spielbetrieb nicht vollständig unterbrochen wird. Ab dem Frühjahr 2027 sollen die Tribünen bei laufendem Spielbetrieb schrittweise neu gebaut werden. Dieser Ansatz erfordert eine präzise Logistik und Organisation, um Störungen des regulären Trainings- und Spielbetriebs zu minimieren.

Die Dauer des Projekts hat sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung verlängert. Statt der erwarteten Fertigstellung im Jahr 2029 rechnet man nun damit, dass das Stadion voraussichtlich erst 2032 oder 2033 vollendet sein wird. Diese Verzögerung ist die direkte Konsequenz der entschlossenen Entscheidung für einen nahezu kompletten Neubau statt einer reinen Sanierung.

Strategische Ziele und Perspektiven für den Frauenfußball

Mit diesem massiven Infrastruktur-Projekt will der Klub seine Position im internationalen Frauenfußball nachhaltig stärken. Bianca Rech, Direktorin der Frauenfußball-Abteilung, hebt die Bedeutung dieses Vorhabens hervor. Sie erklärt, dass der Sportpark für die Spielerinnen mehr als ein neues Zuhause sein wird. Es soll ein Raum sein, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Rech betont, dass die Zukunft der FC Bayern Frauen hier eine Gestalt annehmen wird, die europaweit Maßstäbe setzt. Dies unterstreicht den ambitionierten Ansatz des Vereins, nicht nur lokal, sondern kontinental führend zu bleiben. Die SpVgg Unterhaching bleibt als Mieter im Stadion aktiv, kann die Einrichtungen weiterhin nutzen. Für den FC Bayern München hingegen wird der Sportpark vor allem das moderne Zentrum der gesamten Frauenfußball-Abteilung werden.