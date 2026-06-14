FC Bayern: Ismael Saibari liefert Gala-Vorstellung gegen Brasilien ab - Verhandlungen mit Eindhoven komplizierter

Der FC Bayern steht bei Ismael Saibari kurz vor dem Ziel, doch der Marokkaner liefert auf der größten Bühne des Weltfußballs gegen Brasilien eine beeindruckende Leistung ab und könnte die Verhandlungen mit PSV Eindhoven durch sein Traumtor noch komplizierter machen.

Der FC Bayern ist kurz davor, Ismael Saibari zu verpflichten, doch der Marokkaner liefert auf der größten Bühne des Welt fußball s gegen Brasilien eine beeindruckende Leistung ab und könnte die Verhandlungen mit PSV Eindhoven durch sein Traumtor noch komplizierter machen.

Anfang Juni schien es nur noch eine Frage von Tagen zu sein, bis Saibari nach München wechseln würde, doch bis heute hat der Offensiv-Allrounder von PSV Eindhoven keinen Vertrag in München unterschrieben. Obwohl man sich mit dem Spieler einig sein soll, ist das liebe Geld der Knackpunkt. PSV Eindhoven fordert Medienberichten zufolge mindestens 50 Millionen Euro für den Marokkaner, was eine stolze Summe für einen Spieler mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro ist.

In München würde Saibari zunächst wohl als Luxus-Alternative hinter anderen Stars wie Robert Lewandowski oder Thomas Müller eingesetzt werden. Bei dem 1:1 gegen den Rekordweltmeister erzielte Saibari nicht nur die zwischenzeitliche Führung für den Afrikameister, sondern unterstrich auch seine Stärken als schneller, dynamischer und technisch starker Offensivspieler mit einem eiskalten Abschluss. Mit jeder starken WM-Leistung steigt die Gefahr, dass weitere potenzielle Interessenten auf den Zug aufspringen und die Ablöse weiter nach oben treiben.

Eindhoven dürfte kaum in Panik geraten sein, nachdem sein wertvollster Spieler auf der größten Bühne des Weltfußballs Werbung in eigener Sache gemacht hat. Einen kleinen Vorgeschmack, was den Bayern drohen könnte, lieferte Saibaris PSV-Teamkollege, Ivan Perisic. Unter einem Instagram-Post des Fußballportals '433' kommentierte der ehemalige Bayern-Profi trocken: '70 Millionen plus 10 Millionen Bonus.





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