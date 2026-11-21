Herbert Hainer und Christian Dreesen berichten auf der JHV vom Rekordumsatz. Der Verkauf von Anteilen an Viessmann wurde verteidigt. Kritische Fragen zu Musiala bleiben unberücksichtigt.

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München im BMW Park endete nach knapp fünf Stunden um 15:52 Uhr unter Vorsitz von Herbert Hainer. Der Verein verkündete weiterhin wirtschaftliche Weltklasse und verteidigte scharf die bisherigen strategischen Entscheidungen des Vorstands. Ein zentrales Thema war dabei die Rechtfertigung des Verkaufs von zehn Prozent der Anteile an der FC Bayern AG an die Viessmann Group.

Verteidigung des Anteilsverkaufs an Viessmann

Ein Mitglied griff während der Wortmeldungen die Entscheidung zum Anteilsverkauf auf und verwies auf den Beschluss der Hauptversammlung im Jahr 2021. Damals sei festgelegt worden, dass kein weiterer Verkauf von Anteilen der FC Bayern AG ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung erfolgen dürfe. Ein Mitglied betonte, dieser Beschluss sei beim aktuellen Verkauf an die Viessmann Group nicht eingehalten worden. Herbert Hainer widersprach dieser Darstellung vehement auf der Bühne.

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Der Präsident erklärte den anwesenden Mitgliedern, dass die Aussage nicht richtig sei. Es habe zwar einen Antrag gegeben, die zehn Prozent nicht zu verkaufen, dieser Antrag habe jedoch keine Mehrheit gefunden. Hainer bestätigte später auf Nachfrage, dass der Verein nicht beabsichtige, mehr als die satzungsgemäß erlaubten 30 Prozent der Anteile an der FC Bayern AG zu veräußern. Damit klärte die Führungsebene die rechtliche Grundlage der Transaktion für die Basis.

Wirtschaftliche Ergebnisse und Harry Kane

Christian Dreesen präsentierte vor der Diskussion der Mitglieder die finanziellen Eckdaten. Er fasste sein Fazit zusammen: Der FC Bayern bleibe auch wirtschaftlich Weltklasse. Besonders hob er die Vertragsverlängerung von Harry Kane hervor. Dreesen betonte, dass Kane in München zum Weltfußballer gereift sei. Der Verein sei froh, diesen Vertrag verlängert zu haben. Die Bundesliga könne sich glücklich schätzen, Spieler dieser Qualität im eigenen Kader zu haben.

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Anschließend wurde eine Video-Botschaft von Harry Kane abgespielt. In diesem Clip sprach der englische Stürmer erstmals mehrere Sätze auf Deutsch. Diese Geste wurde im Saal positiv aufgenommen und unterstrich die internationale Strahlkraft des Vereins. Die zusätzlichen Einnahmen durch die Vereinbarung mit Viessmann wurden von den Rednern ebenfalls lobend erwähnt.

Kontroverse um Jamal Musiala und Verletzungen

Das Thema der schweren Verletzung von Jamal Musiala wurde auf der Versammlung kontrovers diskutiert. Herbert Hainer betonte, dass die Gesundheit des Spielers und solche Phasen beim FC Bayern immer berücksichtigt würden. Er verwies darauf, dass alle, inklusive Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge und Christian Dreesen, die volle Unterstützung und Zeit für Musiala einforderten. Das Ziel sei es, den alten Jamal wiederzusehen. Hainer sprach von seinem Respekt vor der öffentlichen Art des Spielers, über seine Situation zu sprechen.

Gleichzeitig kritisierte der Präsident die öffentliche Debatte um die Rückkehr von Musiala. Er nannte es nicht hilfreich, öffentlich infrage zu stellen, ob der Spieler je wieder sein altes Niveau erreichen werde. Er bezog sich dabei explizit auf Aussagen von Christian Dreesen, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Hainer forderte die Fans auf, dem Spieler zu vertrauen und ihm zu wünschen, stärker zurückzukommen. Diese Position stieß auf gemischte Reaktionen im Saal.

Stimmung im BMW Park und Mitgliedereinwände

Trotz der wirtschaftlichen Erfolge zeigten sich auch Unmut und Kritik in der Basis. Ein letzter Redner kritisierte das Verhalten der Ultras und warf ihnen fehlende Rücksichtnahme vor. Dies führte neben Applaus auch zu Pfiffen und Buhrufen. Zudem regte sich Widerstand gegen die Ticketvergabe. Ein Mitglied forderte die Verlegung der Meisterfeier vom Marienplatz auf die Esplanade der Allianz Arena. Weitere Beschwerden galten der Zuteilung an Fanklubs und zu häufigen abendlichen Anstoßzeiten.

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Zum Punkt der abendlichen Spielzeiten gab Dreesen den Anhängern Recht. Er kündigte an, bei der DFL-Führung um weniger solcher Spiele gebeten zu haben. Die Präsenz im BMW Park belief sich auf maximal 1.830 Personen. Im Vergleich zu den verkündeten 500.000 Mitgliedern entspricht dies einem Anteil von etwa 0,00366 Prozent. Die meisten Wortbeiträge drehten sich zudem um den Zweitmarkt und das Trikotdesign, während persönliche Danksagungen ebenfalls vorkamen.