Rummenigge, Hoeneß und Matthäus zur Musiala-Situation. Völler fordert Geduld bei seinen Gesundheitsproblemen, während die Führungsebene den Vertrag prüft.

Die intensive Debatte um die aktuelle Vertrags- und Gehaltssituation von Jamal Musiala beim FC Bayern München hat sich durch Stellungnahmen prominenter Ex-Profis und Funktionäre weiter zugespitzt. Während die Vereinsführung um Karl-Heinz Rummenigge und die Sportdirektion die finanzielle Absicherung hinterfragt, fordern Legends wie Roland Völler und Lothar Matthäus dringend Geduld und Unterstützung für den Nationalspieler.

Die aktuelle gesundheitliche Lage und das Comeback

Jamal Musiala kehrte erst kürzlich nach zwei Zusammenbrüchen im Sommer auf den Platz zurück. Im August hatte der Nationalspieler selbst auf Instagram offen über temporäre, gut behandelbare Absencen gesprochen, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Diese Zustände wirken auf den ersten Blick beunruhigend, sind jedoch Teil seines aktuellen Alltags und medizinisch bestens betreut.

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Sein Comeback gegen den 1. FC Köln am Freitag zeigte trotz eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel weiterhin seine außergewöhnliche Klasse. Obwohl er nur eingewechselt wurde, beeindruckte er durch blitzschnelle Ballan- und -mitnahme sowie präzises Dribbling im Strafraum. Fast hätte er in dieser kurzen Zeit sogar noch das 2:1 erzielt, was seine unverminderte Gefahr auf dem Feld unterstreicht.

Die Kritik von Rummenigge und Hoeneß

Die Diskussion um einen potenziellen Gehaltsverzicht wurde maßgeblich durch das Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Hoeneß angestoßen. Im Rahmen des Sonntagsstammtischs des Bayerischen Rundfunks wies Hoeneß darauf hin, dass Musiala weiterhin ein hohes Gehalt beziehe, obwohl die erbrachte Leistung nicht mehr dem im Vertrag festgeschriebenen Niveau entspreche. Er fragte rhetorisch, ob der Verein seinen Vertrag nicht infrage stellen sollte, wenn die aktuelle Kapazität nicht mehr der vereinbarten entspricht.

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Chef CEO Jan-Christian Dreesen ergänzte diese Linie gegenüber der Abendzeitung. Die Verwaltung werde sich die Situation in aller Ruhe anschauen und bewerten. Im Bedarfsfall sei man bereit, Gespräche mit der Familie und dem Management des Spielers aufzunehmen. Dies verdeutlicht den ernsthaften Willen des Clubs, die finanziellen Verpflichtungen an die sportliche Realität anzupassen.

Die harten Worte von Karl-Heinz Rummenigge

Der einflussreiche ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verschärfte die Rhetorik in einem Interview bei Sky nach dem Spiel gegen Köln deutlich. Er betonte, dass die bekannten medizinischen Fakten leider vermuten lassen, dass es schwierig werde, das hohe Niveau wiederzuerlangen, das Musiala in der Vergangenheit häufig zeigte. Dies stellt die langfristige Planung des Klubs vor große Herausforderungen.

Rummenigge ging noch einen Schritt weiter, indem er die Marktsituation analysierte. Mit einem Vertrag bis 2030 und einem Jahresgehalt von über 25 Millionen Euro schloss er aus, dass Musiala den Verein verlassen möchte. Gleichzeitig sei er sich sicher, dass kein anderer Verein den Spieler unter diesen finanziellen Voraussetzungen kaufen würde. Diese Einschätzung isoliert den Spieler finanziell etwas und erhöht den Druck auf den FC Bayern.

Positionen von Völler und Matthäus als Fürsprecher

Im Gegensatz zur harten Linie der Funktionäre positioniert sich Roland Völler klar als Unterstützer. Er hofft, dass die Performance wieder so wird wie vorher, da Musiala dies trotz der Krankheit bereits gezeigt habe. Völler betonte, dass Deutschland den Nationalspieler in der Nationalmannschaft brauche. Er warnte davor, zu früh über einen Gehaltsverzicht zu sprechen, da der Verein ihn in den nächsten Wochen zwingend benötige.

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Lothar Matthäus teilte diese Sichtweise und kritisierte die öffentliche Kritik. Der Ex-Bayern-Star wies darauf hin, dass die Seite von Musiala bereits sieben Monate nach der Vertragsunterschrift von der Erkrankung erfahren habe. Bei der Unterzeichnung sei alles sauber gelaufen. Matthäus forderte, den Spieler jetzt zu unterstützen und die Verhandlungen auf einen späteren, besseren Zeitpunkt zu verschieben, statt alles auf Musialas Schultern abzuwälzen.