Präsident Herbert Hainer verteidigt den Verkauf der letzten FC Bayern-Anteile an die Viessmann Generations Group und die Tour nach Nairobi während der Hauptversammlung.

Am kommenden Samstag findet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München im Münchner BMW-Park statt. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und steht im Zeichen zweier kontroverser Themen, die das Vereinsschaffen aktuell prägen. Obwohl die Stimmung voraussichtlich ruhiger ausfällt als bei den hitzigen Auseinandersetzungen in den Vorjahren, bleiben die Entscheidungen rund um die Finanzpolitik und Auswärtsspieltermine zentrale Diskussionspunkte für die Mitglieder.

Verkauf der Anteile an Viessmann Generations Group

Präsident Herbert Hainer rechtfertigt den Verkauf der letzten noch zu vergebenden fünf Prozent der Anteile an der FC Bayern AG an die "Viessmann Generations Group". Dieser Deal wurde vor einem Monat durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 250 Millionen Euro für 6,7 Prozent der Anteile abgeschlossen. Hainer betonte in BILD, es sei ihre Aufgabe gewesen, ein sehr gutes Ergebnis für den Verein zu erzielen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit und vor allem die langfristige Eigenständigkeit des FC Bayern abzusichern. Er führte zudem an, dass es von Vorteil war, nicht in Not gewesen zu sein und nicht unbedingt verkaufen zu müssen, um einen günstigen Preis zu erzielen.

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Der Deal ist für die Verantwortlichen ein großer Erfolg, stößt jedoch bei Teilen der Mitglieder auf Widerstand. Die Satzung erlaubt den Vereins-Chefs, bis zu 30 Prozent der Anteile eigenständig zu verkaufen, während die übrigen Anteile bei Allianz, Adidas und Audi gehalten werden. Das Mitglied Michael Ott, das bereits beim Aufstand gegen das Katar-Sponsoring am lautesten opponierte, kritisierte den Schritt scharf. Auf der Plattform X schrieb er, dies sei ein Schlag ins Gesicht aller Mitglieder. Er verwies darauf, dass Hainer und Kahn auf der JHV 2021 versprochen hatten, die letzten fünf Prozent der AG-Anteile nur zu verkaufen, wenn sich der Verein in einer Krise befindet.

Ott betonte, dass keine fünf Jahre später diese fünf Prozent ohne jegliche Not verkauft würden und hinterfragte, wie wenig man zu seinem Wort stehen könne. Die Kritik konzentriert sich somit auf die Einhaltung früherer Zusagen und die Motivation hinter dem frühen Verkauf der verbleibenden Anteile, trotz der finanziellen Stärke des Clubs.

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Kontroverse um Reise nach Nairobi und Boykott-Kampagne

Ein zweites Reizthema ist die geplante Reise der Bayern-Stars am 5. Januar nach Nairobi zur Einweihung des neuen Nationalstadions von Kenia. Dort tritt der FC Bayern gegen Ajax Amsterdam an. Obwohl die Antrittsgage laut der "tz" extrem lukrativ sein soll und bei rund fünf Millionen Euro liegt, hat die Partie zahlreiche Gegner auf den Plan gerufen. Menschenrechtsaktivisten und Bürger in Kenia haben eine Kampagne gestartet, um Bayern und Ajax zu einem Boykott der Begegnung zu bewegen.

Die Initiatoren begründen ihre Forderung mit der politisch als kritisch empfundenen Situation in Kenia sowie angeblichen Verstößen gegen die Menschenrechte. Ob die im Netz geäußerte Kritik auch in die Debatten auf der Hauptversammlung im BMW-Park überschwappt, bleibt abzuwarten. Die Veranstaltung selbst deutet jedoch auf keine explosive Situation wie in den Jahren 2021 und 2022 hin, als sich die Klub-Bosse heftig wegen des umstrittenen Sponsorings durch Qatar Airways stritten.

Personalie Marko Pesic und Ruhe vor dem Sturm

Neben den beiden umstrittenen Punkten steht nur eine wichtige personelle Entscheidung auf der Tagesordnung. Die Mitglieder sollen die Entscheidung des Präsidiums bestätigen, Marko Pesic zum neuen zweiten Vize-Präsidenten zu ernennen. Der 49-Jährige ist der langjährige Boss der Basketball-Abteilung. Mit dieser Maßnahme wird eine Neustrukturierung in der Vereinsführung vorgenommen, nachdem Walter Mennekes sein Amt als bisheriger Vize-Präsident auf eigenen Wunsch niedergelegt hat.

Mennekes hat im Alter von 78 Jahren seinen Rückzug bekannt, was Raum für die neue Leadership von Marko Pesic ließ. Während also die sportliche und finanzielle Ausrichtung des Clubs sowie internationale Verpflichtungen für Gesprächsstoff sorgen, wird der interne Führungsstab durch eine klare Bestätigung der Präsidiumsentscheidung gestärkt. Die Versammlung soll somit weniger von inneren Machtkämpfen als von der Bewältigung der genannten externen und strategischen Themen geprägt sein.