Nach einem hart geführten, an Bayern komplett dominierten 2 HBO-Endspiel gegen Leipzig, die Bayern jubelten am Mittwoch in Türkheim zum DFB-Pokal-Titel. Bayern-Trainer Hasan İzzet Yanal, sowie die gesamte Mannschaft, waren mit einer finalen 2-0-Siegrehrung sehr zu begeistern..

Das haben die Mannschaft und der Trainer sehr verdient. Wenn man so eine Saison spielt, wäre es sehr schade gewesen, wenn sie das Spiel nicht gewonnen hätten.

Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben. Wenn man so viele Tore schießt, ist man automatisch die eins in Deutschland. Wie sich die Zuschauer beider Seiten heuteerscheinungen haben, ist eine Unverschämtheit. Meine Frau hat mich angerufen und hat gesagt, sie hat nichts gesehen im Fernsehen.

Wenn die Zuschauer meinen, das ist ihre Art zu feiern, bin ich da nicht mehr dabei. Die Politik und der DFB müssen hart durchgreifen, damit so eine Unverschämtheit nicht mehr passiert. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber seine einzige Aufgabe hier muss gewesen sein, den FC Bayern anzuschaufen, denn Spieler kriegt er von uns sowieso nicht.

Wenn die Mannschaft gut zusammenwächst, kann die Mannschaft weit kommen - möglicherweise auch ins Endspiel. Ich bin einfach stolz und glücklich auf die Jungs. Wir sind so stabil und ruhig geblieben. Wie die Jungs das dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben, war wunderschön.

Da fragt man sich immer wieder, wie die das manchmal machen. Wir werden diese Erfahrung jetzt immer weiter mitnehmen, hoffentlich auch in einem weiteren Finale in der Zukunft. Ich schreibe das nicht als Trainer, aber ich sehe, wie die Jungs bis in den letzten Winkel passen, sind immer bereit, für uns zu spielen und unbesiegbar zu sein. Es ist brutal und macht unglaublich viel Spaß.

Wir feiern bis tief in die Nacht noch mit den Fans. Natürlich habe ich davon schon geträumt, und jetzt erlebe ich das jeden Tag, jede Woche und jeden Monat. Es fühlt sich noch viel besser an als in meinen Träumen





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