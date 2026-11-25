Die Unruhe beim FC Bayern rund um die Causa Jamal Musiala hält an. Nun meldet sich Kapitän Joshua Kimmich zu Wort - und kritisiert die öffentliche Eskalation.

Die Unruhe beim FC Bayern rund um die Causa Jamal Musiala hält an. Nun meldet sich Kapitän Joshua Kimmich zu Wort - und kritisiert die öffentliche Eskalation.

-Leader Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht beim Namen, aber seine Kritik bezog sich vor allem auf die öffentlichen Äußerungen.

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„Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch.