Der FC Bayern und Jamal Musiala widerlegen Gerüchte über einen Unfall-Einfluss auf die Absencen. Die Staatsanwaltschaft München bestätigt: Keine epileptischen Anfälle beim Crash. Details zum genetischen Hintergrund und Vertragsstatus.

Der FC Bayern München und der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala haben offiziell den zeitlichen Ablauf der Diagnose seiner neurologischen Beschwerden offengelegt. In einer gemeinsamen Erklärung mit der Berateragentur 11Wins wurde bestätigt, dass Musiala erstmals am 22. April 2025 wegen absenzartiger Symptome untersucht wurde. Diese Maßnahme erfolgte unmittelbar nach dem Auftreten der ersten neurologischen Anzeichen und stand in direkter Absprache mit der medizinischen Abteilung des Vereins.

Klärung des Unfall-Zusammenhangs

Die Veröffentlichung dieser Timeline dient dazu, aktuelle Spekulationen über einen möglichen Zusammenhang mit einem Autounfall des Spielers frühzeitig zu widerlegen. Musiala war neun Tage vor der erstmaligen Untersuchung am 22. April 2025 in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 99 verwickelt, bei dem sein Fahrzeug mit einem Kleinwagen kollidierte. Medienberichte hatten nahegelegt, dass Quellen innerhalb des FC Bayern die Frage aufgeworfen hätten, ob der Unfall selbst durch eine Absence verursacht wurde oder diese als Folge des Crashes auftrat.

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Die zuständige Staatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen nun klar abgeschlossen und die Annahme einer kausalen Verbindung zurückgewiesen. Eine Sprecherin der Behörde erklärte eindeutig, dass keinerlei Erkenntnisse vorlägen, die darauf hindeuten, dass der Unfall auf eine Absence zurückzuführen war. Ebenso fehlen Anzeichen dafür, dass die seither auftretenden gesundheitlichen Probleme mit dem Crash zusammenhängen. Die Ermittlungen am Unfallort bestätigten, dass Musiala weder vor noch während des Zusammenstoßes einen epileptischen Anfall erlitten hatte.

Genetische Ursachen statt Verletzungen

Medizinisch wird ausgeschlossen, dass eine meist schwere Schädelverletzung als Folge des Unfalls zu den Symptomen geführt hat. Es sind keine gravierenden Kopfverletzungen bei Musiala bekannt, die vergleichbare Absencen auslösen könnten. Stattdessen weisen Ärzte darauf hin, dass die seit eineinhalb Jahren wiederkehrenden Zwischenfälle genetisch bedingt sind. Diese neurologische Funktionsstörung gilt als gut behandelbar, erfordert jedoch eine präzise medikamentöse Einstellung.

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Die Dosierung der Medikamente stellt dabei eine komplexe Herausforderung dar. Eine zu starke Medikation kann die sportliche Leistungsfähigkeit des Spielers einschränken, während eine zu niedrige Dosierung das Risiko von Rückfällen erhöht. Dieser Balanceakt führte dazu, dass der 23-Jährige am vergangenen Montag seine bislang letzte Absence erlitt. Die Behandlung zielt darauf ab, die Beschwerden zu lindern, ohne die kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit zu gefährden.

Sportliche Perspektive und Vertragsfragen

Trotz der chronischen Natur der Erkrankung betont die sportliche Leitung des FC Bayern die volle Genesungschance. Markus Eberl, der Sportdirektor, erklärte nach dem Comeback des Spielers bei der 1:1-Remis gegen den 1. FC Köln, dass die Leistungsfähigkeit von Musiala nicht beeinträchtigt ist. Das Spiel gegen Köln fand vier Tage nach der letzten Absence statt und markierte das Ende einer achtwöchigen Pause, die zuvor aufgrund einer Muskelverletzung nötig geworden war. Eberl äußerte die Überzeugung, dass der Mittelfeldspieler möglicherweise sogar stärker zurückkehren wird.

Diese positive Bewertung steht im Kontrast zu früheren Kritikern innerhalb des Vereins. Die Ex-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und der Aufsichtsratsvorsitzende trugen zuletzt die Sorge um den Genesungsverlauf mit. Beide hatten Zweifel an der baldigen Rückkehr in die Topform geäußert und eine Reduzierung des Vertragsumfanges gefordert, da der Vertrag mit einem geschätzten Gehalt von mindestens 25 Millionen Euro pro Jahr dotiert ist. Der Vertrag, den Musiala im Februar 2025 bis 2030 verlängerte, sah zu diesem Zeitpunkt keine Informationen über seine neurologische Störung vor.

Künftige Vereinbarungen im Verein

Für die Zukunft haben der FC Bayern und das Management von Musiala eine Einigung über den Umgang mit der Situation erzielt. In einer offiziellen Mitteilung heißt es, dass die Gesundheit des Spielers an oberster Stelle steht. Die Vereinsführung um CEO Jan-Christian Dreesen sowie die Aufsichtsräte werden den Weg des Spielers zurück in die Bestleistung unterstützen. Man verständigte sich darauf, die Gespräche über die sportliche Zukunft und vertragliche Anpassungen partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen, um den Athleten bestmöglich zu fördern.