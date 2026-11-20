Bayern München und 1. FC Köln starten in den 10. Spieltag. Trainer Kompany und Star Musiala sind fit. Hier zum Live-Ticker, TV und Stream details.

Der FC Bayern München trifft am Freitag im Rahmen des 10. Spieltag s der Bundesliga auf den 1. FC Köln. Das Eröffnungsspiel findet um 20.30 Uhr statt. Für den Rekordmeister ist dies eine wichtige Partie, da die Münchner in der aktuellen Saison noch ungeschlagen sind und sich an der Tabellenspitze befinden.

Spielverlauf und Tabellensituation

Am vergangenen Spieltag konnte der FC Bayern München einen knappen Sieg mit 2:1 gegen Mainz feiern. Diese Leistung festigt die Position in der Tabelle. Auf der anderen Seite steht der 1. FC Köln vor schwierigen Aufgaben. Die Kölner haben nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Dies macht jeden verdienten Punkt wichtig für den Erhalt des Klassenbaus. Zuletzt musste der Verein eine knappe Niederlage von 1:2 im Derby gegen Leverkusen hinnehmen.

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Rückkehr von Vincent Kompany auf der Bank

Trainer Vincent Kompany kehrt nach einer dreieinhalbwöchigen Zwangspause wieder auf die Trainerbank zurück. Der belgische Cheftrainer hatte aufgrund einer Hirnhautreizung und einer Schulteroperation länger pausieren müssen. Nun steht der Start in drei englische Wochen am Stück an. Trotz einer weiterhin lädierten linken Schulter ist die körperliche Verletzung für Kompany sekundär. Der Trainer äußerte, dass das Schönste sei, wieder auf der Bank zu sitzen.

Jamal Musiala meldet sich zurück

Eine weitere wichtige Rückkehr markiert die Rückkehr von Jamal Musiala. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler kehrt nach zwei Monaten Verletzungspause in den Kader zurück. Die Abwesenheit war auf einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zurückzuführen. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen kündigt an, dass Musiala aller Voraussicht nach nicht nur auf der Bank Platz nehmen wird. Dreesen bestätigt, dass der Nummer zehn am Freitag im Spiel stehen wird.

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Medienrechte und Live-Übertragung

Fans können das Spiel live im Fernsehen und über digitale Streaming-Dienste verfolgen. Die Übertragungsdetails wurden durch SPORT BILD bekanntgegeben. Dies bietet zahlreichen Zuschauern die Möglichkeit, die Partie in hoher Qualität zu verfolgen. Die Kombination aus dem ungeschlagenen Rekordmeister und dem stark gefährdeten Aufsteiger oder Tabellenmittelfeld sorgt für große Spannung.

Ausblick auf die kommende Zeit

Die kommenden Wochen werden für beide Vereine entscheidend sein. Für Bayern geht es darum, die unbefleckte Spur zu wahren. Für Köln ist der Druck auf Grund der knappen Distanz zur Abstiegszone hoch. Die Rückkehr von Schlüsselspielern wie Musiala und die Rückkehr des Trainers Kompany stärken die Moral im Verein. Die Zuschauer erwartet ein spannendes Duell am Freitagabend.