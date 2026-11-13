FC Bayern: Kompany und Musiala fehlen bei Fanklub-Besuchen

Trainer Vincent Kompany und Spieler Jamal Musiala verzichten auf traditionelle Fanklub-Besuche. Beide leiden an gesundheitlichen Folgen, die eine Schonung erfordern.

Am 22. November planen Mitglieder des FC Bayern München wieder ihre traditionellen Besuche in den Fanklubs des deutschen Rekordmeisters. Diese Veranstaltungen finden in ganz Deutschland, in Österreich und in Südtirol statt. Die Münchner Vereinsführung führt diese Aktion seit 41 Jahren meist in der Vorweihnachtszeit durch. Doch in diesem Jahr weicht das Programm von der bekannten Routine ab.

Gründe für die Abwesenheit der Schlüsselpersonen

Trainer Vincent Kompany und der Nationalspieler Jamal Musiala werden an den Fahrten zu den Anhängern rund um München, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen und im benachbarten Ausland teilnehmen. Nach Informationen von BILD ist Schonung nach ihren jüngsten Erkrankungen der ausschlaggebende Grund für das Fehlen. Kompany befindet sich gerade auf dem Weg zurück zur Trainerbank, nachdem er an einer Hirnhautreizung gelitten hat. Musiala hatte in der Sommer-Vorbereitung zwei Zusammenbrüche erlitten.

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Die Ursache für die Zwischenfälle bei Musiala waren Absencen, die auf neurologische Dysfunktionen zurückzuführen waren. Vermutlich steckte eine verschleppte Virus-Infektion dahinter. Nach sechs Tagen Krankenhausaufenthalt folgte eine Zwölf-Tages-Phase der Erholung zu Hause mit medikamentöser Behandlung. Der Verein sieht bei den beiden Akteuren weiterhin sorgfältig auf ihre Gesundheit.

Medizinische Maßnahmen und Trainingsstatus

Der FC Bayern hat nach den aufgetretenen Absencen in den Testspielen im August bereits angekündigt, dass der deutsche Nationalspieler abseits des Platzes von einigen Verpflichtungen befreit werden soll. Der Klub setzt diese Strategie nun auch in dem Fall konkret um. Der Coach war laut eigenen Angaben bereits am Montag wieder zurück am Trainingsgelände. Einen Tag später gab es die ersten Fotos von ihm im Trainerbüro.

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Am Donnerstag soll Kompany das erste Mal wieder auf der Pressekonferenz sitzen. Anschließend steht er am Freitag um 20.30 Uhr beim Spiel gegen Köln auf der Seitenlinie. Dennoch gilt: Am Wochenende nach seiner Rückkehr soll sich Kompany noch etwas schonen. Beim Zusammenbruch hatte sich der Belgier beim Aufprall die linke Schulter ausgekugelt. Er trägt aktuell eine Armschlinge und absolviert Reha-Maßnahmen an der Säbener Straße.

Terminverschiebung bei Manuel Neuer

Auch der Fanklub-Besuch von Manuel Neuer findet nicht am Wochenende der Jahreshauptversammlung statt. Der Termin wurde nach seinem Sehnenteilriss im rechten Fuß verschoben. Die Jahreshauptversammlung selbst findet am 21. November um 11 Uhr im Münchner BMW Park statt. Die Verschiebung war notwendig, um den Stammkeeper vor weiteren Belastungen zu schützen.

Der 40-jährige Mann wird wegen seiner Verletzung bis Ende des Jahres ausfallen. Diese Informationen verdeutlichen, wie stark die Gesundheit der Schlüsselfiguren im Winter die aktuellen Termine des Vereins bestimmt. Fans in den betroffenen Regionen warten dennoch auf die Begegnungen, auch wenn die bekanntesten Gesichter der Mannschaft pausieren müssen.