Der FC Bayern muss erneut auf Michael Olise verzichten. Der Franzose fehlt auch beim Hamburger SV.

Der FC Bayern muss erneut auf Michael Olise verzichten. Der Franzose fehlt auch beim Hamburger SV. Der FC Bayern muss auch im Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Samstag auf Michael Olise verzichten.

Der Offensivspieler fällt nach seiner Verletzung gegen den 1. FC Köln, wo er sich den Vorfuß geprellt hatte, erneut aus. Das bestätigte Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag.

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„Michael wird nicht dabei sein. Und alles andere ist offen.