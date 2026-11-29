Bei einem Fanklub-Besuch steht Manuel Neuer Rede und Antwort. Der 40-Jährige packt auch über seine Karrierepläne aus - die Tendenz ist eindeutig.

Bei einem Fanklub-Besuch steht Manuel Neuer Rede und Antwort. Der 40-Jährige packt auch über seine Karrierepläne aus - die Tendenz ist eindeutig.hat seine Pläne bekräftigt, seine Karriere höchstwahrscheinlich nach dieser Saison zu beenden.

„Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es ab dem Sommer für mich persönlich weitergeht“, wird Neuer, der am Sonntag den Bayern-Fanklub „Räuber Kneißl Unterweikertshofen ’97“ besuchte, von derNun wolle er erst mal das nächste halbe Jahr genießen. „Wenn ich wieder fit bin. Und ich versuche auch, fit zu bleiben. Dafür tue ich alles“, stellte der 40-Jährige klar, der aktuell an einem607-mal stand Neuer bereits für die Bayern auf dem Rasen.

Advertisement

„Egal, wo wir spielen, ob auswärts oder zu Hause: Die Stadien sind immer voll. Wir kriegen immer gute Stimmung rein. Es macht einfach Spaß, vor so einer Atmosphäre zu spielen. Und wir können jedes Jahr aufs Neue um Erfolge spielen.