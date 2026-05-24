Der FC Bayern steht vor dem Ende einer erfolgreichen Saison und muss Important fragen beantworten, wie die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl und teure Transferverlängerungen. Die Sommertransfers des FC Bayern könnten jetzt die letzte Saison für Max Eberl und weitere Stars bedeuten.

Das Double ist perfekt, aber Zeit zum Feiern bleibt kaum. In den nächsten Wochen soll der FC Bayern voraussichtlich mit dem Finale des DFB-Pokals in Berlin rechnen, vor dem frisch gebackene Meister Max Eberl über 2027 hinaus verlängern müsste.

Der Sportvorstand des FC Bayern hat jedoch Zweifel, wie er gegenüber dem Spiegel sagte. Über die Feierlichkeiten nach dem sportlichen Triumph steht plötzlich ein kleiner Schatten. Die Zukunft von Max Eberl und mögliche teure Transferverlängerungen sind die Hauptbedenken für die Bayern





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