FC Bayern München investiert 80 Millionen Euro in das Stadion Unterhaching. Trainer Vincent Kompany steht vor der Champions-League-Partie bei OSC Lille trotz vieler Verletzter.

Der FC Bayern München plant umfangreiche Investitionen und steht gleichzeitig vor einer sportlichen Herausforderung in der Champions League. Neben der Ankündigung einer 80-Millionen-Euro-Investition in die Infrastruktur in Unterhaching bereitet sich das Team unter Trainer Vincent Kompany auf das Auswärtsspiel beim OSC Lille vor.

80 Millionen Euro Investition in Unterhaching

Der FC Bayern München wird nach dem Kauf des Sportparks Unterhaching in Zukunft wohl 80 Millionen Euro in die Infrastruktur dort investieren. Laut Medienberichten soll allein das Leistungszentrum für das Frauenteam der Bayern rund 20 Millionen Euro kosten. Noch vor dem Jahresende 2026 wolle der Rekordmeister einen Bauantrag für die erste Umbauphase des Stadions einreichen.

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Das umfassende Projekt umfasst unter anderem ein zukünftiges Stadion mit der Kapazität von 15.000 Plätzen. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen erklärte zu den finanziellen Aspekten des Vorhabens. "Ich bin optimistisch, dass wir im Budget bleiben werden", sagte Dreesen. Er betonte weiter, dass man Großes vor habe und sich in der internationalen Spitze etablieren wolle.

Diese internationale Etablierung gehe mit dem richtigen Bau von Infrastruktur einher, weshalb man sich dieses große Projekt vorgenommen habe. Auch Klubdirektorin Bianca Rech ergänzte die Perspektive für die weibliche Mannschaft. Sie beschrieb den Sportpark mehr als ein neues Zuhause als einen Raum, um zu wachsen. Die Zukunft des FC Bayern Frauen nehme dort eine Gestalt an, die europaweit Maßstäbe setze.

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Vincent Kompany trotzt Personalsituation in Lille

Bayern-Trainer Vincent Kompany trotzt vor dem Champions-League-Auswärtsspiel beim OSC Lille am Mittwoch der schwierigen Personalsituation. Er will nicht lamentieren, sondern selbstbewusst auftreten, obwohl die Kaderlage angespannt ist. Kompany betonte, dass man es sich leicht oder schwierig machen könne, rational zu denken der beste Weg für das Spiel am folgenden Tag sei.

Er erklärte weiter, dass es wichtig sei, aus einer schwierigen Situation keine reaktive Haltung zu entwickeln. Kompany betonte zudem die mentale Stärke des Teams und dass man Bock auf das Spiel habe und viel Energie bringe, um zu kämpfen. Die aktuelle Lage wird auch durch die Anzahl der ausgefallenen Spieler charakterisiert, was das Vertrauen in die verbleibende Mannschaft考验t.

"Letztes Jahr haben wir 180 Tore geschossen, 130 sind jetzt weg. Das ist Fakt", sagte Kompany und verwies auf die verbliebene Qualität. Er habe Jungs, die laufen und kämpfen könnten und auch in wichtigen Momenten entscheidend werden könnten. Der Glaube an den eigenen Stil komme durch diesen Ansatz zurück, erklärte der Trainer weiter.

Verletzungen und Hoffnung auf Rückkehr von Stars

Der Belgier Vincent Kompany hofft, dass sich die Personalsituation in den kommenden Wochen etwas entspannt. In den nächsten zwei Wochen erhofft man sich, Jamal Musiala wieder fit zu bekommen und auch Luca Schulz als einsatzbereit zu sehen. Kompany nannte zudem die Hoffnung auf die Rückkehr von Phyton Davies und Michael Olise als realistische Szenarien.

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Auch Harry Kane und Ibrahim Sangaré sind länger ausgefallen, ebenso Manuel Neuer. Trotz dieser Abwesenheiten bleibt die Mannschaftsführung optimistisch, dass sich das Team schnell wieder aufbauen wird. Für das anstehende Spiel gegen den OSC Lille gilt als gesichert, dass Upamecano nach längerer Verletzungspause wieder mit dabei ist, jedoch warnt Kompany davor, zu viel von der kolumbianischen Rückkehr zu erwarten.

Upamecano und Fokus auf OSC Lille

Dayot Upamecano gilt heute als einer der besten Abwehrspieler der Welt, bringt aber auch Erfahrung als Mittelstürmer mit. Auf die Frage, ob er in der aktuellen Verletzungsphase vorne einspringen könnte, verwies er auf vergangene Zeiten als junger Spieler, ohne dass der Trainer diesbezüglich Anweisungen gegeben habe. Für den 28-Jährigen ist das Spiel in Lille ohnehin eine besondere Partie aufgrund historischer Derbies.

Upamecano sieht die vielen Verletzten bei den Bayern als zusätzliche Motivation für die Mannschaft. Er betonte, dass dies eine schwierige Zeit war, man aber genügend erfahrene Spieler habe, um morgen zu zeigen, dass man eine Mannschaft mit Charakter ist. Er warnte zudem davor, den Gegner OSC Lille zu unterschätzen.

Der Abwehrspieler betonte, dass Lille ein tolles Team habe und aktuell Dritter in der Liga sei. Das Spiel werde intensiv und interessant sein, sagte Upamecano. Trainer Kompany blickt mit viel Respekt auf den Gegner, der bis zur vorherigen Woche Zweiter in der französischen Liga war und viel Talent sowie Geschwindigkeit in der Defensive nach vorne besitzt.