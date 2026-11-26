Der FC Bayern München plant 80 Millionen Euro in das Stadion Unterhaching zu investieren. Zudem erhält Jamal Musiala eine hohe Vertragsprämie bei der Verlängerung.

Der FC Bayern München hat am 25. November 2024 einen bedeutenden Schritt für die langfristige Infrastruktur des Vereins unternommen. Das deutsche Rekordunternehmen plant, nach dem Erwerb des Sportparks Unterhaching zukünftig 80 Millionen Euro in die Modernisierung der Anlagen zu investieren. Diese massive finanzielle Zusage zielt darauf ab, die Trainingsbedingungen und die Stadionkapazitäten dauerhaft zu verbessern und damit die Basis für den sportlichen Erfolg zu festigen.

Stadionbau in Unterhaching und Investitionen

Die geplante Investitionssumme von 80 Millionen Euro verteilt sich auf verschiedene Bauprojekte im Unterhachinger Sportpark. Laut Berichten der "Abendzeitung" ist das Leistungszentrum für die Frauenmannschaft mit einem Kostenvolumen von rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Der Fokus liegt dabei auf der Schaffung modernster Trainingsumgebungen, die dem internationalen Standard der Bundesliga gerecht werden. Bis Ende 2026 soll der Verein einen Bauantrag für die erste Umbauphase des bestehenden Stadions einreichen. Das künftige Stadion ist mit einer Kapazität von 15.000 Plätzen konzipiert und soll sowohl für Trainingszwecke als auch für Pflichtspiele genutzt werden. Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, äußerte sich optimistisch zur Einhaltung des Budgets. Er betonte die Bedeutung eines rationalen Vorgehens bei der Projektdurchführung, um finanzielle Risiken zu minimieren und die Planungsziele termingerecht zu erreichen.

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Spielerverträge und finanzielle Rahmenbedingungen

Neben den infrastrukturellen Maßnahmen liegen auch die personellen Vereinbarungen im Zentrum des Interesses. Recherchen der Zeitung "Stern" legen nahe, dass der FC Bayern München für die langfristige Vertragsverlängerung des Nationalspielers Jamal Musiala erhebliche Summen aufgewendet hat. Neben dem jährlichen Bruttogehalt von rund 25 Millionen Euro soll Musiala im Februar 2025 eine Sonderzahlung in Höhe von 22 Millionen Euro erhalten haben. Diese Unterschriftsprämie wird im professionellen Fußball als außergewöhnlich hoch eingestuft. Auf eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren hochgerechnet, beläuft sich das gesamte finanzielle Paket auf einen Wert von rund 150 Millionen Euro. Diese Investition unterstreicht die strategische Ausrichtung des Vereins, mit den eigenen Talenten langfristige Stabilisierung und sportliche Exzellenz zu gewährleisten.

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Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel in Lille

Parallel zu den geschäftlichen developments widmet sich die Mannschaft der unmittelbaren sportlichen Herausforderung. Am Mittwoch tritt der FC Bayern München im Champions-League-Auswärtsspiel beim OSC Lille an. Trainer Vincent Kompany zeigt sich trotz der aktuellen Verletzungssituation zuversichtlich. Er verwies darauf, dass im Vorjahr 180 Tore erzielt wurden, von denen derzeit 130 durch Ausfälle fehlen. Kompany betonte jedoch, dass die verbleibenden Spieler über die nötige Laufbereitschaft und Kampfkraft verfügen, um die Lücken zu schließen. Er hofft, dass sich die Personalsituation in den kommenden zwei Wochen entspannt, da Spieler wie Jamal Musiala und Lucas Hernandez voraussichtlich wieder fit werden. Ebenso rechnet der Trainer mit der Rückkehr von Phonzie Davies und Michael Olise, während Harry Kane, Mathys Saibari und Manuel Neuer weiterhin ausfallen werden.

Einschätzung des Gegners und persönliche Motivationen

Vincent Kompany warnt davor, den französischen Gegner OSC Lille zu unterschätzen. Lille war bis zur vergangenen Woche auf dem zweiten Platz der französischen Liga platziert und verfügt über einen Kader mit hohem Tempopotenzial und aggressiver Defensive. Kompany erwartet einen intensiven Kampf und einen spannenden Wettkampf für die Zuschauer. Abwehrspieler Dayot Upamecano bezeichnete das Spiel als besonders, da er früher in Valenciennes und Lille aktiv war und diese Begegnungen als Derbys empfand. Upamecano nutzt die aktuellen Verletzungsprobleme der eigenen Mannschaft als zusätzliche Motivation. Er betonte, dass die erfahrene Mannschaft Charakter zeigen und beweisen wird, dass sie sich trotz der Schwierigkeiten schnell wieder aufbauen kann. Upamecano wies auch scherzhaft darauf hin, dass er in seiner Jugend als Stürmer gespielt hat, aber aktuell keine Anweisung des Trainers für diese Position erhalten hat.