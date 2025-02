FC Bayern München: Alle News, Transfers und Gerüchte

Aktuelle Informationen über den FC Bayern München: Vertragsverlängerungen, Spielertransfers, Gerüchte und die Zukunft von Joshua Kimmich. Bleiben Sie mit unseren regelmäßigen Updates auf dem Laufenden!

Die Welt des Fußball s dreht sich rasant, und der FC Bayern München ist mittendrin im Getümmel. Dieser Artikel gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Neuigkeiten , Transfers und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister. Von der Zukunft von Joshua Kimmich bis zum Verbleib von Leroy Sane - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Wir halten Sie auf dem neuesten Stand mit regelmäßigen Updates, die Ihnen das Geschehen rund um den FC Bayern München transparent und verständlich machen. Letzte Aktualisierung: 15. Februar, 13:53 Uhr: Kimmich ließ wohl erste Deadline verstreichen Laut 'Bild'-Informationen sind die Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer, Alphonso Davies und zuletzt auch Jamal Musiala weitere Gründe für Joshua Kimmich, um seinen Vertrag in München zu verlängern. Nicht nur die Personalien sollen für den Mittelfeldspieler wichtig sein, sondern auch die sportliche Weiterentwicklung. Dem Bericht zufolge gab es eine Absprache, nach der sich der 30-Jährige bereits vor dem ersten Spiel des Jahres entscheiden sollte. Dass er diese Deadline verstreichen ließ und weiter grübelt, werde nicht als negatives Zeichen gewertet, sondern eher als Indiz, wie wichtig diese Entscheidung für Kimmichs sportliche aber auch private Zukunft ist. Diese sieht er demnach zwar insgesamt positiv, aber gerade der 0:3-Auftritt in der Gruppenphase der Champions League bei Feyenoord Rotterdam habe ihm gezeigt, dass die Mannschaft noch nicht zu den Top-Teams Europas gehöre. Kimmich spielt seit 2015 bei den Münchnern und stand in der laufenden Saison in allen 33 Pflichtspielen der Bayern über die volle Distanz auf dem Rasen. Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.+++Letzte Aktualisierung: 14. Februar, 07:45 Uhr: Neuer Vertrag? FCB-Bosse senden Sane wohl'kein Signal' +++ Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Leroy Sane beim FC Bayern aus. Laut'SportBild' muss sich der Offensivspieler im Hinblick auf ein neues Arbeitspapier aber weiterhin gedulden. So sollen die FCB-Verantwortlichen noch immer'kein Signal' an den 29-Jährigen gesendet haben, ob die bisherige Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll. Erst kürzlich hatte'Sky' vermeldet, dass sich die Führungsriege ob der Personalie nicht einig sei. Der Spieler selbst hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, wie gerne er in München bleiben würde.++++ Letzte Aktualisierung, 13. Februar, 14:48 Uhr: Löw rät Kimmich zu FCB-Abgang +++ Noch bis Saisonende steht Nationalspieler Joshua Kimmich beim FC Bayern München unter Vertrag. Noch immer läuft der Poker um einen Verbleib des Nationalmannschaftskapitäns. Nun schaltet sich ein prominenter Name ein: Joachim Löw. Der ehemalige Bundestrainer, der Kimmich einst zu seinem Nationalmannschaftsdebüt verhalf, spricht sich für einen Wechsel aus.'Ich als Spieler, an so einer Stelle, mit diesen Möglichkeiten, würde es tun', sagte Löw bei'Sky'. Und weiter:'Ich habe selbst im Ausland gelebt und habe selbst die Erfahrung gemacht. Wie viel man lernen kann von anderen Kulturen, von anderen Ideen, von anderen Spielphilosophien, Spielstilen, anderen Lebensweisen. Das hat mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gut getan.'+++ Letzte Aktualisierung, 12. Februar, 17:50 Uhr: Spanischer Coach erhebt schwere Vorwürfe gegen FCB-Talente +++ In der Youth League kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Real Betis und dem FC Bayern - mit dem besseren Ende für die Münchner. Die FCB-Youngster siegten in Spanien mit 1:0 und sicherten sich damit ihren Platz im Achtelfinale. Der Trainer der Gastgeber hatte über die Münchner im Anschluss aber nicht sonderlich viel Positives zu berichten - im Gegenteil! Dani Fragoso machte den Nachwuchsspielern des Rekordmeisters schwere Vorwürfe. Demnach verhielten sich einige Talente'respektlos. Sie haben uns beleidigt und ausgelacht. Das war erbärmlich', konstatierte er. 'Wenn du gewinnst, musst du auch wissen, wie du damit umgehst. Einige von ihnen verdienen das Wappen nicht, das sie auf der Brust tragen. Das, was ich sage, ist heftig – aber es ist das, was ich denke. Die Spieler gehören einer großen Institution wie dem FC Bayern an und müssen auch ein entsprechendes Bild abgeben.' Während es bereits in der Partie heiß her ging, so gab es unter anderem neun Gelbe Karten und einen verschossenen Elfmeter aufseiten der Spanier, kam es nach Abpfiff zu einer Rudelbildung und Handgreiflichkeiten - laut Fragoso ausgehend von den Münchnern. 'Sie haben gewonnen und wir haben ihnen dazu gratuliert und ihnen die Hand gereicht. Wir sind anständige Leute, wir wissen, wie man gewinnt und verliert. Wir können es nur nicht zulassen, dass sie hierherkommen und uns gegenüber respektlos sind. Wir haben uns verteidigt und unsere Spieler aus dieser Situation herausgenommen.





